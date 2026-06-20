Marte Ajer om møtet med mannen: Lånte ikke et øyeblikk til fotballhelten

I et eksklusivt intervju forteller Marte Köpp Ajer om hvordan hun egentlig først møtte fremtidige mannen, fotballstjerna Kristoffer Ajer, på videregående, og hvordan hun ikke var spesielt glad i ham. Hun forteller om tilfeldige møter, en tennis-date, og hvordan de to til slutt ble et par, flyttet til London sammen, og bildet en familje med datteren Nora, alt mens Kristoppers karriere førte dem gjennom Skottland og England. Artikkelen gir et personlig innblikk i parlivet i skyggen av fotballkarrieren, pandemien og forberedelsene til VM.

Marte Köpp Ajer (28), konen til fotballstjerna Kristoffer Vassbakk Köpp Ajer, deler i et intervju med Romerikes Blad hvordan de to møttes og ble et par.

Hun forteller at hun ikke var spesielt glad i Kristoffer allerede på videregående skole i Kristiansand, hvor han gikk på idrettslinja og hun på studiespesialisering. De var i samme matematikkklasse, men kjente ikke hverandre godt. Kristoffer hadde allerede blitt en little kjent i Start på den tiden, og Marte, som hadde null interesse for fotball, syntes han virket arrogant og høy på seg selv. Gjennombruddet hans i Start imponerte ikke henne.

Først noen år senere, da begge var hjemme i Kristiansand på juleferie, traff de hverandre tilfeldig. Kristoffer forsøkte å be Marte med på date flere ganger, men hun sa nei, fortsatt preget av sin tid på videregående. Til slutt hadde han booket tennishallen og plukket henne opp. De var begge dårlige i tennis, så det ble en artig date, og Marte oppdaget at han ikke var den store idottenen hun trodde.

Derfra ble de et par. Med bosted i forskjellige byer, Marte som studerte økonomi ved NHH i Bergen og Kristoffer som spilte fotball for Celtic i Skottland, så de ikke så mye til hverandre i starten. Marte reiste noen ganger til Skottland på besøk. Så kom pandemien, og begge flyttet hjem til Sørlandet.

Martes studier foregikk på nettet, og Kristoffer hadde ingen kamper, så de fikk mye tid sammen med begges familier i en usikker tid. Etter hvert som serien startet opp igjen og Kristoffer dro tilbake til Skottland, fulgte Marte med. Hun kunne fullføre sin bachelor fra Skottland. I 2021 ble Kristoffer solgt til Brentford, og de måtte raskt pakke sammen og flytte til London.

For Marte var det ikke enkelt å etablere seg med jobb og nettverk i den nye byen. Selv om hun flyttet på grunn av ham, har hun nå skapt seg et eget liv i London med venner og en jobb innen finans etter å ha tatt en mastergrad der. I 2023 giftet paret seg i Roma, og i mars i år ble datteren Nora født.

Marte skryter av Kristoffer som far, selv om hun ofte tar mer av omsorgen, spesielt natte-vaktene. Nå forbereder Kristoffer seg med det norske landslag til VM i USA. Marte, Nora og familien skal også reise til USA, men hun har bare kjøpt enveisbillett og håper på å se Kristoffer et par ganger under turneringen. Hun har stor tro på at landslaget kan overrasche





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