Märtha Louise vurderer PFU-klage mot Se og Hør etter påstander om betalt begravelse

Prinsesse Märtha Louise overveier å klage ukebladet Se og Hør inn for Pressens faglige utvalg (PFU) etter at nettstedet iNyheter hevdet at Se og Hør skal ha betalt for Ari Behns begravelse i 2020 og sikret seg eksklusive bilderettigheter. Prinsessen uttaler at det er uakseptabelt at et mediehus utnytter en families sorg for egen vinning.

Prinsessen uttrykker sterk misnøye med det hun beskriver som en kynisk og uetisk utnyttelse av en families dype sorg for mediehusets egen vinning. "Etter Aris død befant alle som sto ham nær seg i en dyp krise", sier Märtha Louise i et intervju med TV 2. Hun legger til at det under slike omstendigheter er fullstendig uakseptabelt at et mediehus "kjøper seg tilgang til en families sorg for egen vinning". Dette reiser alvorlige spørsmål rundt presseetikken og hvordan sårbare mennesker og deres personlige tragedier kan bli behandlet i jakten på sensasjonelle nyheter og kommersiell suksess. Situasjonen har utløst en debatt om grensene for hva som er akseptabelt journalistisk virke, spesielt når det gjelder sensitive og personlige hendelser i offentlige personers liv. Simon Eriksen Valvik, som er rådgiver for prinsesse Märtha Louise, bekrefter overfor Dagbladet at de seriøst vurderer en anmeldelse til PFU. Valvik er engasjert av prinsessen spesifikt for å kartlegge det som oppfattes som problematiske mediesaker. Han understreker at PFU er organet som behandler slike klager og at det normalt sett er en foreldelsesfrist på seks måneder fra publiseringstidspunktet for å sende inn en klage. Imidlertid kan utvalget i spesielle tilfeller, ved foreliggen av tungtveiende grunner, velge å behandle også eldre saker. Slike grunner kan være fremkomst av helt ny informasjon som ikke var kjent tidligere, og som omhandler svært alvorlige presseetiske overtredelser. Valvik opplyser at flere personer har tatt kontakt med prinsessens stab etter at iNyheters sak ble publisert, og delt lignende opplysninger. "Nå må vi først sette oss ned og se på dette samlet, i lys av tilbakemeldingene som nå kommer, og så vurdere veien videre", sier Valvik til Dagbladet. Denne prosessen innebærer en grundig gjennomgang av alle tilgjengelige fakta og en vurdering av de juridiske og etiske implikasjonene før en endelig beslutning tas angående PFU-klagen. Det er viktig å merke seg at Dagbladet selv eies av Aller Media, som også eier Se og Hør, men redaksjonen understreker at deres redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette eierskapet. Til tross for den pågående vurderingen, har Dagbladet forsøkt å innhente kommentarer fra Se og Hørs sjefredaktør, Niklas Kokkinn-Thoresen, med en rekke spesifikke spørsmål knyttet til saken. Spørsmålene inkluderer direkte henvendelser om hvorvidt Se og Hør har betalt for Ari Behns begravelse og/eller minnestund, dekket deler av utgiftene, eller kjøpt eksklusive bilderettigheter. Videre ble det spurt om hvordan redaksjonen vil forholde seg til en eventuell PFU-klage som hevder at Se og Hør har betalt for begravelsen. Sjefredaktørens svar til Dagbladet var kortfattet og henviser til at det vil bli gitt et mer utfyllende svar på et senere tidspunkt, eller at det ikke var mulig å få en mer uttømmende kommentar umiddelbart. Denne responsen etterlater mange ubesvarte spørsmål og forsterker behovet for en grundig journalistisk granskning og en eventuell behandling i PFU for å avklare fakta og vurdere overholdelsen av presseetiske retningslinjer. Samtidig har prinsessen åpnet opp om den vanskelige tiden etter Behns dødsfall i et intervju med SVTs Carina Bergfeldt, der hun fremhevet støtten hun fikk fra Durek Verrett. Dette viser den personlige dimensjonen i saken, og understreker hvorfor en respektfull og etisk håndtering av sorg og privatliv er avgjørende i mediedekningen av slike hendelser. Det spekuleres også i om en nylig Netflix-dokumentar om prinsessen og Durek Verrett kan ha spilt en rolle i den økte medieoppmerksomheten rundt familien. Den potensielle PFU-klagen representerer en viktig anledning til å sette søkelyset på maktbalansen mellom mediehus og enkeltpersoner i en tid hvor privatlivets fred stadig utfordres





