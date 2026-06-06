Martin Ødegaard's readiness for crucial World Cup matches questioned

The article discusses the concerns about Martin Ødegaard's readiness for the upcoming World Cup matches, considering his injury history and limited playing time this season.

Martin Ødegaard kommer gående sammen med kompisen Erling Braut Haaland, før han spretter rundt og leker seg på det praktfulle anlegget til University of North Carolina.

Han stråler i sola, noen få dager etter Arsenals gullfeiring i nord-Londons gater. Mediene fikk bare være til stede på oppvarmingen fredag, men det virket som om høyrebeinet var i orden igjen, etter at Ødegaard begynte å småhalte dagen før. Da måtte han plutselig være tilskuer under en lang spillsekvens, men landslagets lege har forsikret alle om at kapteinens kropp er i orden. Så da får vi tro på og takke for det.

For Martin Ødegaard har vært lettskadet denne sesongen. Nå må han være klar for en rekke tøffe kamper på kort tid, og det er lett å få følelsen av at Ståle Solbakken ønsker å forsikre seg om at han er det – etter landslagssjefs første pressekonferanse i USA. Der spurte NRK om han ikke tenkte på risikoen det er ved å la skadeforfulgte Ødegaard spille mye i den siste oppkjøringskampen mot Marokko søndag.

At det kanskje ville være bedre å spare ham til VM-premieren mot Irak. Svaret kunne ikke vært tydeligere. – Nei. Han trenger det.

Han har spilt lite. Konfrontert med at Ødegaard tross alt fikk en drøy time i Champions League-finalen så sent som forrige helg, var meldingen like kontant: – Ja, det er lite. De skal spille 90. Solbakken viftet bort tanken på å ‘gjemme bort’ spillere, for så å hente dem frem når VM starter, og understreket at han må ha dem matchklare.

Og det er litt usikkerhet knyttet til Ødegaard. Siden starten av februar har han bare spilt 11 av 28 mulige kamper, pluss de to privatlandskampene i mars. I hele 2026 har han bare spilt 90 minutter tre ganger. Nå skal han lede Norge i tre kamper på ti dager i gruppespillet, og helst flere etter det, pluss at planen altså er at han skal ‘spille mye’ mot Marokko på søndag.

Et annet argument for å la kapteinen få en gjennomkjøring, er at han ikke har for Norge siden 11–1 over Moldova i september. Det er ni måneder og syv landskamper siden. Han har en så dominerende rolle at man nesten kan si at dersom han er god, så er Norge gode. Hvis han sliter, gjør det norske spillet det samme.

Hvis han ikke er der, må det legges en annen plan. Ødegaard var hundreårstalentet Norge aldri hadde sett maken til, og resten av verden mypet av. Det er ikke mer enn halvannet år siden svenske Aftonbladets Simon Bank hentet frem disse ordene etter en oppvisning i Champions League: ‘Når jeg myser, kan jeg få det for meg at det er Lionel Messi som er utpå der.

’ Nå trenger Norge at kapteinen limer ballen til venstrebeinet og finner åpningene ingen andre ser, før pasningen er slått. Nesten 12 år etter at Per-Mathias Høgmo ga ham landslagsdebuten som 15-åring, er han fremme ved sin største fotballsommer. Ingen har kjempet hardere for VM-plassen, ingen har løpt lenger, ingen er viktigere når Norge skal styre spillet. Er det rart at vi er litt redde for om beina hans skal tåle dette kjøret





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