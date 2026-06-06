Marvin Bracy-Williams utestengt i 12 år for doping

Den amerikanske friidrettsutøveren Marvin Bracy-Williams er utestengt i 12 år for gjentatte brudd på dopingreglene, melder USADA.

Den amerikanske friidrettsstjernen Marvin Bracy-Williams har fått en av de strengeste dopingstraffene i nyere tid. Det amerikanske antidopingbyrået ( USADA ) utestenger ham i 12 år for gjentatte brudd på dopingreglene.

Straffen kommer etter at Bracy-Williams ved tre anledninger mellom juli 2025 og april 2026 ikke har rapportert hvor han har oppholdt seg, noe som er brudd på antidopingbestemmelsene. Dette er tredje gang 32-åringen blir tatt for et dopingrelatert forhold, og USADA ser svært alvorlig på gjentatte overtredelser. Marvin Bracy-Williams soner allerede en 45 måneders lang utestengelse som han aksepterte i november i fjor.

Den nye utestengelsen på 12 år legges til den eksisterende straffen, noe som betyr at han tidligst kan konkurrere igjen i 2040. Da vil han være 46 år gammel. I en uttalelse til USADA har Bracy-Williams signalisert at han legger opp som friidrettsutøver. Karrieren hans har vært preget av både suksess og kontroverser.

Han tok sølv på 100 meter under VM i 2022 på hjemmebane i Eugene, bak Fred Kerley. Hans personlige rekord er 9,85 sekunder. Bracy-Williams deltok nylig i Enhanced Games, et stevne som har blitt omtalt som doping-OL, der utøvere oppfordres til å bruke prestasjonsfremmende midler. I stevnet, som fant sted for et par uker siden, ble han nummer tre på 100 meter.

Til tross for deltakelsen i det omstridte stevnet, hevder Bracy-Williams at han konkurrerte udopet. Enhanced Games har møtt kritikk fra antidopingmiljøer, men tiltrekker seg likevel utøvere som ønsker å konkurrere uten restriksjoner. Saken viser de alvorlige konsekvensene av gjentatte brudd på dopingreglene, og USADA understreker at de vil fortsette å håndheve regelverket strengt for å beskytte idrettens integritet. Reaksjonene på utestengelsen har vært sterke.

Flere norske utøvere har uttrykt frustrasjon over at slike hendelser svekker tilliten til friidretten. Samtidig peker eksperter på at straffen på 12 år er uvanlig lang, og at den sender et tydelig signal om nulltoleranse. Bracy-Williams har tidligere vært en profilert utøver, men nå ser det ut til at karrieren er over. Han vil ikke kunne delta i noen konkurranser godkjent av USADA før han er 46 år.

Dersom han skulle ønske å gjøre et comeback, må han bevise at han kan overholde regelverket. For mange i idrettsmiljøet er dette en påminnelse om viktigheten av å følge antidopingbestemmelsene og konsekvensene av å ignorere dem





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Marvin Bracy-Williams Doping USADA Friidrett Enhanced Games

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