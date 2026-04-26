Maskerte RBK-supportere forsøkte å angripe Brann-supportere i Trondheim – syv arrestert

Politiet grep inn da en gruppe maskerte Rosenborg-supportere forsøkte å konfrontere Brann-supportere i Trondheim sentrum natt til søndag. Syv personer ble arrestert etter at de nektet å følge politiets pålegg.

Politi et i Trøndelag har lenge vært klar over at både Rosenborg Ballklubb (RBK) og Sportsklubben Brann har mindre grupper av supportere som er villige til å bruke vold.

Disse gruppene er ikke bare villige, men også i stand til å gjennomføre voldelige handlinger. En betydelig utfordring for politiet er at disse gruppene aktivt søker opp hverandre med det formål å provosere frem konfrontasjoner og sammenstøt. Historiske erfaringer fra tidligere kamper mellom Rosenborg og Brann viser at slik vold ofte ikke begrenses til supporterne selv, men rammer uskyldige tilskuere og andre mennesker som befinner seg i bybildet.

Dette gjør at politiet må forberede seg på og håndtere potensielt farlige situasjoner ved slike arrangementer. Lørdag kveld og natt til søndag var det derfor et omfattende politioppbud i Trondheim sentrum for å forebygge og håndtere eventuelle uroligheter. Natt til søndag, omtrent klokken 00.15, observerte politiet en gruppe på 30 til 40 svartkledde RBK-supportere forlate et lokale i Strandveien. Gruppen tok en rutebuss inn mot sentrum, og ble diskret fulgt av en sivil politipatrulje.

Ved ankomst til Olav Tryggvasons gate steg supporterne av bussen, og flere av dem valgte å maskere seg. Deretter beveget gruppen seg inn Gjelvangveita i retning av Carl Johans gate. På en restaurant i Carl Johans gate befant det seg samtidig mellom 10 og 15 Brann-supportere. Politiet var svært oppmerksomme på situasjonen, da det var mange andre mennesker i sentrum denne natten, og prioriterte å forhindre et potensielt sammenstøt mellom de to supportergruppene.

Operasjonsleder Christopher James White i Trøndelag politidistrikt forklarer at politiet raskt handlet for å avskjære RBK-supporterne i krysset Gjelvangveita og Carl Johans gate. – Flere av personene i gruppen var maskerte, og noen var til og med utstyrt med slåsshansker, forteller White. Innsatslederen på stedet ga umiddelbart en klar ordre om at alle i gruppen skulle trekke seg tilbake. Denne ordren ble imidlertid ignorert.

I stedet ropte medlemmer av gruppen oppfordringer om å «gå på» og fortsette fremover mot Brann-supporterne. Avstanden mellom de to gruppene krympet raskt, og var på det nærmeste nede i bare ti meter. For å beskytte sivile og hindre at situasjonen eskalerte til et fullstendig masseslagsmål, tok innsatslederen beslutningen om å anholde og innføre de maskerte personene som nektet å adlyde politiets pålegg. – Sju personer ble innbrakt til arresten.

De er i alderen 20 til 40 år, opplyser White. Alle de innbragte personene er anmeldt for ordensforstyrrelse, og noen av dem er også anmeldt for forulemping av offentlig tjenesteperson. Brann-supporterne på restauranten oppførte seg rolig og fulgte politiets instruksjoner, og forlot området i egne kjøretøy uten å blande seg inn i konflikten. Under hendelsen ble to politibiler påført skadeverk, da noen av de involverte sparket på bilene og forårsaket bulker.

De som er ansvarlige for skadeverket vil også bli anmeldt. Politiet understreker at de ikke kan tillate blind vold og masseslagsmål i offentlige rom. – Vårt viktigste oppdrag er å ivareta sikkerheten til alle som oppholder seg i byen vår. Når maskerte grupper, bevæpnet og klare til kamp, søker konfrontasjon i et område med mange sivile, har politiet en plikt til å gripe inn umiddelbart.

Vi kan ikke tillate at det utøves vold eller at det oppstår masseslagsmål i våre gater, sier White. Han mener at politiets inngripen var et nødvendig og forebyggende tiltak, basert på det foreliggende trusselbildet og supportergruppens manglende vilje til å følge politiets instruksjoner





Rosenborg Brann Supportere Vold Trondheim Politi Arrestasjon Ordensforstyrrelse Skadeverk

