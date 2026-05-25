Mason Greenwood: A Return to Manchester United?

The article discusses the potential return of Mason Greenwood, a former Manchester United player, to the club. The Italian manager Roberto de Zerbi, who led Olympique de Marseille, has brought Tottenham back from the brink of relegation. De Zerbi is also interested in bringing Greenwood back to Tottenham, and the player's impressive season in Marseille has raised his value and status. Manchester United is reportedly willing to pay up to 100 million euros to secure his signature, considering his offensive talent and potential to strengthen their attack.

Tottenham er reddet og Roberto de Zerbi, som ledet den franske storklubben Olympique de Marseille og Mason Greenwood frem til i vinter, har brakt London-klubben tilbake fra dommedag.

Den italienske manageren vil gjerne hente sin gamle stjernespiller til Tottenham og så snart de hemmelige forhandlingene med nye eiere er på plass frigjøres ny kapital til spillerkjøp på et helt nytt nivå vi ikke har sett fra 'gammel' ledelse. Mener med stor overbevisning at Manchester United er villige til å legge 100 millioner euro på bordet for å få i stand signeringen av Mason Greenwood.

Mason Greenwood har hatt en strålende sesong for Olympique de Marseille, med 26 mål og 11 målgivende pasninger i alle turneringer. Disse tallene har løftet verdien hans betraktelig og endret statusen hans fullstendig. Ikke tilstrekkelig for å ønskes velkommen tilbake til det engelske landslaget, men tydeligvis tilstrekkelig til at en umulig retur til Old Trafford faktisk er mulig. I Frankrike regner man allerede med at han forsvinner i løpet av sommeren.

Paris Saint-Germain har ham på radaren, men det store trekket kan komme fra England. Der vurderer Manchester United å legge opptil 100 millioner euro på bordet for å hente tilbake en spiller som startet karrieren sin på Old Trafford. Greenwoods opplevelse i Marseille har bekreftet det mange har mistenkt i årevis: hans offensive talent er helt i toppklasse.

Den 24 år gamle høyrevingen har funnet et ideelt miljø for å gjenoppbygge selvtilliten, få kontinuitet og ta en sentral rolle etter vanskelige perioder i karrieren. Innslaget hans har vært umiddelbart og vedvarende. Han har ikke bare scoret mål i enkeltkamper, men har vært en konstant trussel gjennom hele sesongen. Det å spille fra høyrekanten, komme innover i banen og true mot straffefeltet gjør ham til en svært vanskelig spiller å stoppe.

De 26 målene og 11 målgivende pasningene forklarer hvorfor Marseille igjen har satt navnet hans på det internasjonale kartet. Greenwood har ikke bare levert stjernespillernes tall, men har også tatt på seg ansvar i en prestisjetung klubb med krevende supportere og et helt spesielt konkurransemiljø. Han har gjenopprettet den følelsen av å være en avgjørende spiller – den samme følelsen han hadde i sine første år i Manchester United.

Evnen hans til å avslutte med begge bein, ferdighetene hans til å avgjøre i trange rom og lettheten han skaper målsjanser med, har gjort ham til en av de største attraksjonene i Ligue 1. Manchester Uniteds interesse tilfører en enorm følelsesmessig og sportslig dimensjon til overgangen. Greenwood forlot Old Trafford permanent for å starte et nytt kapittel borte fra England, men prestasjonene hans i Frankrike har gjenåpnet en debatt som mange trodde var avsluttet.

Den engelske klubben leter etter offensive talenter og trenger å gjenopprette identiteten sin i angrepsspillet. I så måte besitter Greenwood egenskaper som er sjeldne i markedet: fart, ubalanse, målteft, allsidighet i flere posisjoner og kjennskap til klubben fra før. Det ryktede belødet er imponerende. United kan gå så høyt som 100 millioner euro for å prøve å overbevise Marseille – en sum som ville gjort avtalen til en av de mest oppsiktsvekkende i sommer.

For den franske klubben ville et salg av Greenwood for det beløpet bety en ekstraordinær kapitalgevinst. Imidlertid har overgangen også betydelige økonomiske implikasjoner på grunn av avtaler som ble inngått da han forlot Manchester. United har nemlig fortsatt relevante rettigheter ved et fremtidig salg. Likevel ville trekket få stor gjennomslagskraft.

Å hente tilbake en spiller utviklet på Carrington for en så høy sum ville være en beslutning med maksimal sportslig, økonomisk og mediemessig risiko





