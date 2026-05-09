Mason Greenwoods opphold i Marseille ender i fullstendig kaos

Den tidligere Manchester United-spilleren Mason Greenwood er på vei bort fra Marseille etter en rekke interne konflikter og en holdning som klubbledelsen ikke lenger kan tolerere.

Marseille befinner seg nå i en situasjon der de er fullstendig utmattede av Mason Greenwood og hans utfordrende oppførsel. Den tidligere stjernespilleren fra Manchester United har vist seg å være en kilde til konstant friksjon i klubben, hvor han angivelig ignorerer instruksjoner under treningene og opptrer med en holdning som uttrykker at han ikke bryr seg om klubbens interne regler eller struktur.

En av de mest betente sakene i garderoben er hans insistering på at alle skal kommunisere på engelsk, noe som har skapt unødvendig splid i et fransk miljø der integrering er viktig for lagmoralen. Rent sportslig har Greenwood vært en suksess siden han ankom havnebyen i sør-Frankrike sommeren 2024. Med 47 mål og 16 målgivende pasninger på 79 kamper har han bevist at han er en av de mest effektive angriperne i Ligue 1.

Likevel har hans fortid og personlighet overskygget prestasjonene på banen. Etter at siktelsene mot ham i England ble henlagt i februar 2023, ga Marseille ham en sjelden mulighet til å gjenopplive karrieren sin. Men i stedet for å utvise takknemlighet overfor klubben som tok en risiko ved å signere ham, har 24-åringen holdt seg i sin egen lille boble og distansert seg fra lagets felles kultur og verdier.

Konfliktene startet allerede under trener Robert De Zerbi, som slet med spissens individualisme. De Zerbi forsøkte å disiplinere ham ved å utelukke ham fra enkelte økter og pålegge ham ekstra fysisk trening for å skjerpe fokuset. Selv om De Zerbi ofte roste ham offentlig for å holde motivasjonen oppe, var de interne forholdene svært anspente. Under den nåværende manageren, Habib Beye, har situasjonen bare forverret seg.

Beye har ikke klart å vinne respekt fra Greenwood, som nylig ignorerte direkte instruksjoner på treningsfeltet, noe som har ført til et dypt tillitsbrudd mellom spilleren og trenerstaben. Det er spesielt forholdet til sportssjef Mehdi Benatia som har nådd et kritisk punkt. Bruddet startet sommeren i fjor da Greenwood nektet å delta i en markedsføringskampanje for klubbens utstyrsleverandør, noe som ble sett på som et svik mot klubbens kommersielle interesser. Benatia skal nå være helt ferdig med spillerens oppførsel.

Det har til og med vært episoder der ledelsen har måttet oppfordre spillerne til å hilse på sin egen lagkamerat for å tvinge frem en form for sosial interaksjon i gruppen. I tillegg har Greenwood hatt flere sammenstøt med andre spillere, inkludert den erfarne midtbanespilleren Pierre-Emile Højbjerg, selv om disse kranglene ikke har eskalert til fysisk vold. Klubbens forsøk på å integrere ham i det franske samfunnet har også feilet totalt.

Greenwood nekter å møte opp på de obligatoriske fransktimene som klubben har organisert for utenlandske spillere, og han har gjentatte ganger meldt seg fraværende uten gyldige grunner. Ledelsen har forsøkt å korrigere denne holdningen gjennom økonomiske bøter, men dette har hatt liten effekt på hans innstilling.

Det som opprører klubben mest, er den totale mangelen på takknemlighet for at de åpnet dørene for ham da resten av det engelske fotballmiljøet hadde stengt dem etter den alvorlige saken som preget hans tid i United. De daglige rutinene har også blitt en kilde til stor irritasjon for støtteapparatet. Greenwood har nektet å følge anbefalte behandlingsregimer, inkludert viktige massasjer og kalde bad som er kritiske for restitusjon, noe som er nøye dokumentert av det medisinske personalet i klubbens notatbøker.

For å begrense hans utskeielser og manglende disiplin har klubbens vakter fått strenge instrukser om å nekte budbiler adgang til anlegget når han bestiller mat fra eksterne leverandører. Forholdet mellom Benatia og Greenwood er nå så anspent at de i praksis ignorerer hverandre fullstendig i hverdagen. Veien videre peker nå mot en uunngåelig avgang fra klubben. Overgangen kompliseres imidlertid av den økonomiske avtalen med Manchester United, som opprinnelig skulle ha en betydelig andel av en eventuell salgssum.

Det antas at Uniteds eierandel kan ha sunket fra 50 prosent til rundt 40 prosent, men dette gjør det fortsatt vanskelig for Marseille å maksimere profitten ved et salg. Greenwoods markedsverdi har falt som følge av hans inkonsekvente oppførsel og manglende profesjonalitet, og siden dørene til Premier League fortsatt er stengt for ham, er utvalget av potensielle kjøpere begrenset til klubber utenfor England.

Det er allerede bekreftet at han er på vei ut, og det nevnes to spesifikke klubber utenfor England som kan bli aktuelle destinasjoner denne sommeren





