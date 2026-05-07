Massiv hets mot Arbeiderpartiet i Agder: En trussel mot demokratiet

Nestleder i Agder Arbeiderparti beskriver en bølge av hatefulle ytringer og trusler i sosiale medier etter et medlemsinnlegg, og advarer om farene for det politiske ordskiftet.

Det har utspilt seg en urovekkende situasjon for Arbeiderpartiet i Agder , hvor det politiske ordskiftet i sosiale medier har tatt en ekstremt aggressiv vending. Nestlederen i fylkespartiet, som har ansvaret for å moderere innholdet som deles på deres plattformer, beskriver en hverdag preget av hat og trusler.

Det hele startet da partiet publiserte et bilde av finansminister Jens Stoltenberg sammen med lokalpolitikerne Ida Hirst og Kai Steffen Østensen, i et forsøk på å rekruttere nye medlemmer til partiet. Det som skulle være en positiv oppfordring til politisk engasjement, ble raskt forvandlet til en arena for grove personangrep og hatprat.

Kommentarfeltene ble fylt med uttrykk som ba folk reise til helvete, og noen hevdet at de heller ville kaste seg foran et tog enn å melde seg inn i partiet. De utleverte beskjedene var ikke bare kritiske, men gikk over i rene hatytringer der politikere ble stemplet som landssvikere og korrupte løgnere. Omfanget av hetsen er skremmende stort, og Vennesland har i fylkestinget forklart at det har rent over med hatefulle meldinger.

Partiet har blitt utsatt for absurde anklager, hvor medlemmer blir kalt alt fra pedofiler og nazister til hjernevaskede idioter og apekatter. Noen av meldingene har gått så langt som å oppfordre politikerne til å ta sitt eget liv. For å opprettholde en viss orden måtte partiet slette totalt 220 kommentarer, noe som vitner om en organisert eller i det minste omfattende bølge av aggresjon.

Det antas at innlegget ble delt i lukkede grupper for folk som misliker Arbeiderpartiet, ettersom mange av angriperne ikke er fra Agder, men kommer fra hele landet. Dette viser hvordan lokale politiske initiativer kan bli mål for nasjonale hatkampanjer i den digitale tidsalderen. Som en direkte følge av dette har partiet sett seg nødt til å endre innstillingene sine, slik at personer som ikke følger fylkespartiet på Facebook ikke lenger kan kommentere innleggene deres.

Konsekvensene av denne typen netthets strekker seg langt utover det enkelte individ. Vennesland understreker at slike angrep fungerer som en direkte trussel mot selve demokratiet. Når terskelen for å delta i den offentlige debatten blir for høy på grunn av frykt for personangrep og trusler, mister samfunnet viktige stemmer. Det er allerede dokumentert fra 2023 at flere politikere har trukket seg fra debatter eller helt sluttet i politikken som følge av hetsen.

Dette skaper et demokratisk underskudd der kun de med tykkest hud tør å ytre seg i det offentlige rom. Situasjonen blir ekstra alvorlig når man tenker på at det nå er 15 år siden 22. juli, en hendelse som minner oss om hva ekstremisme og hat kan føre til i det virkelige liv.

Agder Arbeiderpartiet har derfor valgt å ikke slette selve innlegget, for å vise at de ikke lar seg skremme til taushet og at de nekter å bukke under for hatet. For å bekjempe denne uheldige utviklingen mener Vennesland at det kreves strukturelle endringer i samfunnet. Det er et sterkt ønske om at politiet må tilføres mer ressurser for å kunne følge opp digitale trusler mer effektivt og straffeforfølge de ansvarlige.

Samtidig rettes det et kritisk søkelys mot plattformer som Facebook, som må ha et strengere regelverk og bedre moderasjon for å hindre at hatprat får spre seg ukontrollert. Det viktigste enkelttiltaket er likevel at man tør å ta til motmæle. Det farligste scenarioet er når hatet får stå uimotsagt, da dette kan normalisere en aggressiv tone i samfunnet og skremme andre fra å engasjere seg.

Ved å stå sammen og nekte å akseptere slike ytringer, håper partiet å inspirere andre til å melde seg inn i partiene de tror på, slik at den demokratiske samtalen kan gjenvinnes og beskyttes for fremtiden





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hets Arbeiderpartiet Demokrati Sosiale Medier Agder

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unge Høyre-nestleder utfordrer partiledelsen – vil ha retningsskifteNicolai Østeby utfordrer Høyres ledelse og stiller som lederkandidat i Unge Høyre. Han kritiserer manglende retning og politikkutvikling, og mener partiet må fornye seg og tørre å ta tak i vanskelige debatter.

Read more »

Rødgrønn enighet om stortingsmelding om kjernekraftFlere partier på Stortinget er enige om å støtte en stortingsmelding om kjernekraft. Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti står sammen om å sikre en ansvarlig og trygg prosess rundt kjernekraft i Norge. Forslaget har flertall på Stortinget med 88 mandater.

Read more »

Manchester United investerer 150 millioner pund for å fornye midtbanenManchester United planlegger en massiv investering på 150 millioner pund for å styrke midtbanen til sommeren. Etter Casemiros avgang og Ugartes skuffende prestasjoner, jakter klubben tre nye nøkkelspillere, inkludert potensielle arvtakere som Elliot Anderson og Aurélien Tchouaméni. Målet er å bygge en dominerende midtbanemotor for Premier League og Champions League.

Read more »

Manchester United investerer 150 millioner pund på midtbanefornyelseManchester United planlegger en massiv investering på 150 millioner pund for å fornye midtbanen til sommeren. Etter Casemiros avgang og Ugartes skuffende prestasjoner, jakter klubben tre nye nøkkelspillere, inkludert en erstatter for Casemiro og en ny brikke for å erstatte Ugarte. Blant kandidatene finner vi Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton og Aurélien Tchouaméni.

Read more »

Massiv Viktor Gyökeres hjalp Arsenal til første Champions League finale på 20 årDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Kinas AI-gigant DeepSeek kan få massiv støtte fra statlig fondDeepSeek kan bli verdsatt til 45 milliarder dollar etter interesse fra Kinas statlige investeringsfond og strategisk samarbeid med Huawei.

Read more »