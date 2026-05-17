Massive droneangrep mot Moskva: Strategiske anlegg og boligområder rammet

Et omfattende ukrainsk droneangrep har ført til dødsfall, kaos på en av Moskvas største flyplasser og branner ved viktige drivstoffanlegg.

Natt til søndag ble befolkningen i Moskva -regionen vekket av lyden av eksplosjoner og luftvernild da et massivt ukrainsk droneangrep rammet hovedstaden og omegn. Dette angrepet representerer en betydelig eskalering i Ukraina s evne til å projisere makt dypt inn i russisk territorium.

Ifølge rapporter fra den ukrainske avisen The Kyiv Independent, basert på både lokale kilder og russiske tjenestemenn, har angrepet ført til store ødeleggelser. Guvernøren i Moskva-regionen, Andrej Vorobjov, har bekreftet at minst tre personer mistet livet da droner traff bolighus og private eiendommer. I tillegg er flere andre personer meldt skadet, noe som understreker risikoen for sivile tap når luftvernet ikke klarer å avskjære alle innkommende objekter før de treffer bebygde områder.

Situasjonen beskrives som kaotisk, og frykten blant lokalbefolkningen har økt i takt med hyppigheten av slike angrep mot det russiske hjertet. Et av de mest kritiske punktene under nattens hendelser var Sjeremetjevo flyplass, en av de største og viktigste knutepunktene i Russland. Selv om flyplassledelsen offisielt har forsøkt å berolige offentligheten ved å hevde at situasjonen er under kontroll, tegner øyenvitner et langt mer urolig bilde.

Analyser fra den uavhengige Telegram-kanalen Astra indikerer at vrakrester fra nedskutte droner forårsaket branner ved rullebane 3. Reisende på flyplassen rapporterer om en atmosfære av panikk, der ansatte plutselig forlot sine innsjekkingsskranker og butikker. Hovedtavlene med avganger og ankomster ble slått av, og passasjerer ble instruert over høyttaleranlegget om å holde seg unna vinduene for å unngå glasskår ved eventuelle nye eksplosjoner. Samtidig herjet flammene ved Solnetsjnogorsk-stasjonen i landsbyen Durykino.

Dette anlegget er av strategisk betydning for Russland, da det fungerer som et sentralt punkt for lagring og pumping av bensin og diesel, noe som gjør det til et attraktivt mål for ukrainske styrker som ønsker å svekke den russiske logistikken. Det er stor uenighet om det faktiske omfanget av angrepet, noe som er vanlig i krigføring preget av informasjonsoperasjoner. Moskvas ordfører, Sergej Sobjanin, opplyste først at luftvernet hadde jobbet iherdig og skutt ned 73 droner i området rundt hovedstaden.

Likevel hevder det russiske forsvarsdepartementet, via kanalen Astra, at tallene er langt høyere på nasjonalt nivå. De påstår at hele 556 droner ble skutt ned over ulike russiske regioner og det annekterte Krim i løpet av den samme natten. Denne enorme mengden droner har skapt bekymring i militære kretser i Russland. Den prorussiske militærbloggen To Majorer har uttrykt dyp frustrasjon og advarer om at dette er en bevisst strategi fra Ukrainas side.

Ved å bruke billige droner tvinger Ukraina Russland til å bruke ekstremt kostbare luftvernmissiler for å stoppe dem. Dette skaper en økonomisk og materiell ubalanse, der millioner av rubler brukes på å skyte ned utstyr som koster en brøkdel av prisen. Bloggen advarer om at dette vil tømme de russiske lagrene og svekke evnen til å beskytte styrker som rykker frem i frontlinjen.

Parallelt med angrepene i Russland har Kreml innført strengere sanksjoner mot egne borgere som deler informasjon om droneangrep. Det er nå innført skyhøye bøter for å publisere bilder eller videoer av hendelsene uten godkjenning fra myndighetene, et forsøk på å kontrollere narrativet og skjule omfanget av skadene. Samtidig svarte Russland med et massivt angrep mot ukrainsk territorium natt til søndag. Det ukrainske luftforsvaret meldte at 294 russiske droner ble avfyrt, hvorav 264 ble skutt ned.

Likevel klarte 20 droner å treffe 15 forskjellige mål, og vrakrester fra ytterligere ni droner falt ned på ukrainsk jord. Luftforsvaret advarte befolkningen om at angrepene fortsatte utover morgenen, og oppfordret alle til å følge sikkerhetsreglene strengt mens fiendtlige droner fortsatt befant seg i luftrommet. Denne gjensidige utvekslingen av droneangrep markerer en ny fase i konflikten, der teknologisk utmattelse og psykologisk krigføring spiller en stadig større rolle





