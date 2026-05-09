Mathias Dyngeland om Brann-Glimt-Cupfinalen med fansen, og sin usikkerhet grunnet lårskaden

Både keeperen for Brann og speleren som var høyaktuell for Norges VM-tropp, Mathieu Dyngeland, deltok på bussen til cupfinalen. Keeperen var bekymret for sin usikkerhet grunnet lårskaden, som gjør at han ikke vil spille cupfinalen i dag, selv om han fant det préférable å ha det. Ble møtt av fanset i toget.

18.00: BODØ/GLIMT - BRANN ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Den VM-aktuelle keeperen sliter med et trøblete lår og måtte lade opp til cupfinalen sammen med Brann-fansen. Før finalen på Ullevaal har flere tusen rødkledde trasket opp fra Voldsløkka til Ullevaal, der Brann skal opp mot Glimt om en drøy time.

I toget møtte Nettavisen keeperen, som synes det var kult å gå med supporterne. Han innrømmer likevel at han helst skulle ønsket å ha spilt finalen. – Akkurat nå så var det gåsehud å gå det toget der.

Fantastiske fans, og jeg har vært inne på matten her for tre år siden, og nå fikk jeg lov til å oppleve det som er hele rammen rundt, sier han til Nettavisen og fortsetter: – Når man spiller, så får man ikke det med seg. Da ser man det bare på bilder og gjenopplever det, men jeg skulle selvfølgelig gjerne vært utpå matten i dag.

Med på bussen var Brann-førstekeeper Mathias Dyngeland, som er i utgangspunktet Høyaktuell for Norges VM-tropp, men er nå usikker grunnet lårskaden





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mathias Dyngeland Brann - Glimt Cupfinalen Lårskade Misinterpretation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oslo koker før Brann - Bodø/Glimt cupfinaleOslo prepprer seg til cupfinalen mellom Brann og Bodø/Glimt, hvor supportere til de begge klubbene bidrar til å skape en rød og gul by. Brann selger tusen billetter til cupshow, mens supportere til begge klubber gjennomgår lange køer for å komme inn i lokalet. En arrangør av cupshowet henviser til Brann, som arrangerte cupshowet. Brann hevder å ha opplyst om begrenset kapasitet til stede.

Read more »

På grunn av brann i haug med restavfall, kan brannen spre seg til skog nær anleggetPolitimesteren i Innlandet politidistrikt, Pål Gjestvang, meldte at en stor hytteavfallssaue begynte å brenne tidligere denne ettermiddagen. Etter hvert som brannen varte ble det brant i en gravemaskin og et flishaug nær hytteavfallet. Ifølge Gjestvang har brannvesenet problemer med tilgang på vann, og brannmannskapene kan få problemer med å slukke brannen hvis det tårner seg opp kraftig vind.

Read more »

Kjetil Knutsen hjemme i cupfinalen mot Brann etter lang innsats i Formel 1Knutsen, a former player in Norwegian club Brann and currently the coach of Glimt, reflects on his time in Brann as a player and his experience meeting Brann in cup finals.

Read more »

Oslo sentrum preges av rødt og gult - Brann- og Bodø/Glimt-supportere feirer cupfinalenOslo sentrum er fylt med tilreisende til cupfinalen mellom Brann og Bodø/Glimt. supportere fra Vest-Norge og nordlige deler av landet feirer kampen med fargerike klær og gevinster.

Read more »