Mathias Dyngeland om Brann-Glimt-Cupfinalen med fansen, og sin usikkerhet grunnet lårskaden

5/9/2026 3:12 PM
Nettavisen
Både keeperen for Brann og speleren som var høyaktuell for Norges VM-tropp, Mathieu Dyngeland, deltok på bussen til cupfinalen. Keeperen var bekymret for sin usikkerhet grunnet lårskaden, som gjør at han ikke vil spille cupfinalen i dag, selv om han fant det préférable å ha det. Ble møtt av fanset i toget.

18.00: BODØ/GLIMT - BRANN ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Den VM-aktuelle keeperen sliter med et trøblete lår og måtte lade opp til cupfinalen sammen med Brann-fansen. Før finalen på Ullevaal har flere tusen rødkledde trasket opp fra Voldsløkka til Ullevaal, der Brann skal opp mot Glimt om en drøy time.

I toget møtte Nettavisen keeperen, som synes det var kult å gå med supporterne. Han innrømmer likevel at han helst skulle ønsket å ha spilt finalen. – Akkurat nå så var det gåsehud å gå det toget der.

Fantastiske fans, og jeg har vært inne på matten her for tre år siden, og nå fikk jeg lov til å oppleve det som er hele rammen rundt, sier han til Nettavisen og fortsetter: – Når man spiller, så får man ikke det med seg. Da ser man det bare på bilder og gjenopplever det, men jeg skulle selvfølgelig gjerne vært utpå matten i dag.

Med på bussen var Brann-førstekeeper Mathias Dyngeland, som er i utgangspunktet Høyaktuell for Norges VM-tropp, men er nå usikker grunnet lårskaden

