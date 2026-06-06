Matprisene stiger kraftig: - En lei cocktail

Matprisene i Norge har økt med 6,6 prosent siden april i fjor, langt over den generelle prisveksten. Frukt, grønt og kjøtt blir dyrere, og Midtøsten-konflikten er en viktig årsak.

Prisene på mat i Norge har steget med 6,6 prosent siden april i fjor, noe som er betydelig høyere enn den generelle prisveksten på 3,4 prosent målt ved konsumprisindeksen.

Denne utviklingen bidrar til at den underliggende inflasjonen holder seg fast, og skaper utfordringer for Norges Bank i arbeidet med å bringe prisveksten ned mot målet på to prosent. Økonomene peker på flere faktorer som driver opp matvareprisene, blant annet økte kostnader for innsatsvarer som gjødsel og emballasje, samt geopolitiske spenninger. Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse, forklarer at spesielt frukt, grønt og kjøtt blir dyrere.

Han beskriver situasjonen som en lei cocktail der krevende produksjonsforhold, høye gjødselpriser, mangel på arbeidskraft og økte emballasjekostnader spiller sammen. For storfekjøtt har konkurransen fra gris og kylling økt, samtidig som globalt knapphet på kyr og dårlig lønnsomhet i EU har redusert produksjonen. I Norge har det vært mangel på storfekjøtt hele året, noe som har ført til økt import og rekordhøg kalveslakting i april 2024. Smedshaug bemerker at storfekjøtt gradvis blir et luksusprodukt.

Midtøsten-konflikten har forsterket prisoppgangen. Ifølge en fersk OECD-rapport har begrenset produksjon og eksport fra Persiagulfen ført til skyhøye priser på energi og viktige innsatsvarer som kunstgjødsel. Siden februar har plastemballasje økt med over 50 prosent, mens svovel, urea og fosfat - sentrale komponenter i kunstgjødsel - har sett prisvekster på henholdsvis 35, 24 og 25 prosent.

Smedshaug advarer om at høye diesel- og gjødselpriser rammer hardest i utviklingsland, men kan slå ut i Europa og Nord-Amerika utover høsten og neste år. Risprodusenter i Asia er spesielt sårbare, med en prisøkning på over seks prosent siste måned, kombinert med effektene av El Niño. Rapporten nedjusterer vekstutsiktene for verdensøkonomien fra 3,4 til 2,8 prosent, og spår en nedgang i norsk BNP-vekst utenom olje og gass.

Forbruket i Norge forventes å falle betydelig fra 2,7 prosent i 2025 til 1,5 prosent i 2027, mens importprisene stiger. Dette kan tvinge Norges Bank til å holde renten høyere lenger. Dagligvarekjedene, som Norgesgruppen, vil ikke kommentere fremtidige priser, men understreker at mange faktorer påvirker prisene i butikk. Krig og geopolitiske konflikter har historisk sett vært en viktig drivkraft for økte matvarepriser globalt, og dagens situasjon viser at Norge ikke er isolert fra denne utviklingen





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Matpriser Inflasjon Midtøsten Kunstgjødsel Storfekjøtt

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