Matthew Perrys assistent dømt til over tre års fengsel

Kenneth Iwamasa, Matthew Perrys assistent, er dømt til tre år og fem måneders fengsel for sin rolle i skuespillerens død. Han er den siste av fem tiltalte i saken.

Matthew Perry s assistent Kenneth Iwamasa er dømt til tre år og fem måneders fengsel for sin rolle i skuespillerens død. Dom men ble avsagt i Los Angeles 27. mai 2026, og han må også betale en bot på 10.000 dollar.

Iwamasa er den femte og siste personen i saken som er dømt etter at Venner for livet-stjernen Matthew Perry døde av en overdose ketamin 23. oktober 2023. 60 år gamle Iwamasa arbeidet som Perrys assistent og bodde sammen med skuespilleren. Han var den siste personen som så Perry i live, og det var han som fant Perry død i boblebadet sitt. Iwamasa var den første personen som inngikk en avtale med påtalemyndigheten.

Han erkjente straffskyld i august 2024 for ett tilfelle av sammensvergelse om å distribuere ketamin som resulterte i død. Han omtales som påtalemyndighetens viktigste vitne og ble gitt strafferabatt for å ha samarbeidet i etterforskningen. Perry fikk ketamin utskrevet lovlig for depresjon, men ville ha mer enn det legen hans skrev ut. Ifølge Iwamasas tilståelse kjøpte han ketamin under bordet fra en annen lege, Salvador Plasencia, som lærte ham hvordan han skulle injisere det.

I Perrys siste dager injiserte Iwamasa han med ketamin seks til åtte ganger om dagen. Dagen Perry døde, ga Iwamasa han en stor dose før han dro ut for å gjøre ærend. Da Iwamasa kom tilbake, lå Perry død i boblebadet sitt. Rettsmedisineren i Los Angeles fastslo at ketamindosen var hovedårsaken til skuespillerens død.

Drukning ble ansett som en medvirkende årsak. Saken har fått stor oppmerksomhet både i USA og internasjonalt, delvis på grunn av Perrys status som elsket skuespiller fra tv-serien Venner for livet. Perry spilte karakteren Chandler Bing i ti sesonger av serien, som opprinnelig ble sendt fra 1994 til 2004. Hans tidlige død i en alder av 54 år sjokkerte fans over hele verden.

Rettsprosessen har avdekket et urovekkende bilde av hvordan han fikk tilgang til store mengder ketamin utenfor det medisinske systemet. Flere leger og medhjelpere er dømt for å ha bidratt til overdosen. Dommen mot Iwamasa markerer slutten på en juridisk prosess som har vart i over to år. Mange håper at saken kan bidra til økt oppmerksomhet rundt farene ved misbruk av ketaminterapi og bedre regulering av stoffet.

Perrys familie har uttalt at de håper rettferdigheten er tjent, men at ingenting kan bringe Matthew tilbake. Arven etter ham lever videre gjennom hans arbeid og minnene fansen har av ham. Denne saken minner om hvor viktig det er å håndtere avhengighet og psykisk helse på en ansvarlig måte





