Mattis Stenshagen støtter Jessie Diggins' åpenhet om spiseforstyrrelser og kroppspress i toppidrett

Den norske langrennsutøveren Mattis Stenshagen roser Jessie Diggins for å reise en viktig debatt om psykisk helse og kroppspress i idretten. Etter egen erfaring med aksept av sin kroppstype viste Stenshagen at det ikke finnes et universelt idealkropp i langrenn gjennom sin seier på Monsterbakken. Han mener åpenhet og kunnskapsdeling er nøkkelen for å forebygge spiseforstyrrelser blant utøvere.

Skistjernen Jessie Diggins har tidligere åpnet om sin lange kamp mot spiseforstyrrelser i toppidretten. Nylig delte hun et nytt Instagram -innlegg der hun understreket viktigheten av å sette temaet i en sammenheng med psykisk helse .

Hun får støtte fra den norske langrennsprofilen Mattis Stenshagen. - Jeg tror hun reiser en viktig problemstilling - og at det er viktig å snakke om, sier Stenshagen til Nettavisen. Han snakker åpent om kropp og toppidrett. 29-åringen påpeker at toppidretten kan være brutal og at det ofte følger et bestemt kroppsideal.

Stenshagen mener at mange idrettsutøvere etterstr Eber å gå ned i vekt i troen om at det er nøkkelen til det siste steget for å bli bedre, men at god trening ikke alltid korrelerer med å se godt trent ut. Selv har Stenshagen ikke følt direkte kroppspress, men tidligere i karrieren så han på vektreduksjon som en mulig snarvei for å oppnå resultater.

- Med mindre erfaring danner du deg kanskje et feil bilde av hva som skal til for å bli god, og vekt blir et tema man er innom. Med lite erfaring er det kanskje lett å se den snarveien og teste den, sier han. Han har imidlertid lært å akseptere sin egen kroppstype og bruke sine styrker til sin fordel.

Dette viste han spesielt godt denne vinteren da han vant sisteetappen av Tour de Ski på Monsterbakken, en veldig krevende stigning på 2,5 kilometer med 400 høyde-meter. Etter seieren uttalte han seg til Viaplay og poengterte at resultatet var en bekreftelse på at det ikke finnes et universelt kroppsideal i langrennsporten. - Toppidretten er brutal på enkelte områder. Det er gjerne et kroppsideal som mange ser opp til.

Det viser seg at selv når du er godt over 85 kilo, kan du vinne det tøffeste motbakkerennet i langrenn, som er sensitivt for vekt, sier han. Stenshagen mener at åpenhet om slike utfordringer er avgjørende for å红灯 spiseforstyrrelser. Han tror at hvis utøvere kan ta opp uhensiktsmessige tanker om vekt nedjustering med trenere eller andre, kan de unngå at det utvikler seg til noe alvorligere.

- Jeg tror for ekstremt mange handler det heller om å trene bedre enn å spise mindre, understreker han. Diggins' Instagram-innlegg legger vekt på nødvendigheten av å slippe folk inn når man sliter, noe hun selv gjorde da hun var alvorlig syk. Stenshagen mener at både kompetanse- og kunnskapsdeling er viktig for å gi utøvere et bevisst forhold til kravene i toppidretten





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jessie Diggins Mattis Stenshagen Spiseforstyrrelser Toppidrett Kroppspress Langrenn Psykisk Helse Instagram Tour De Ski Monsterbakken Kroppsideal Utøverhelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Har tvunget meg til å se tilbakeÅpner om hva familie, savn og relasjoner som settes på prøve.

Read more »

Kilder til Axios: USA og Iran enige om avtaleAmerikanske og iranske forhandlere skal ha inngått enighet om en 60-dagers våpenhvile.

Read more »

Wall Street snur oppNew York-børsen snur etter opplysninger om avtale mellom USA og Iran.

Read more »

Full krangel etter streikenEtter hotellstreiken er det fortsatt strid mellom NHO Reiseliv og regjeringen om ansvaret for sykepenge-utbetalingene.

Read more »

Russ ble blind: – Burde vært forbudtFlere utleiere og Direktoratet for strålevern ber om strengere regler for festlys.

Read more »

Martin Ødegaards drøm om Champions League-seierMartin Ødegaard snakker om sin drøm om å vinne Champions League og hvordan Arsenal har overvunnet presset og støyen fra utsiden

Read more »