Matvareparadokser i Europa: En sammenligning av pris og utvalg i Norge og EU

En reise gjennom Europa med bobil avslører store forskjeller i matvareutvalg og priser mellom Norge og EU-land. Debattinnlegget utforsker hvordan politiske beslutninger og handelsavtaler påvirker forbrukernes valg og kostnadene for matvarer, spesielt når det gjelder fisk og landbruksprodukter.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Etter å ha tilbrakt tid på en bobilferie rundt i Europa, med en reise på omtrent 20.000 kilometer gjennom 26 land, kaster forfatteren lys over en rekke interessante sammenligninger mellom matvaremarkedet i Norge og i EU-land. Reisen, som tok form av en langsom ferd, tillot forfatteren å observere dagliglivet og spesielt matvanene i de besøkte landene.

Opplevelsen avslørte betydelige forskjeller, spesielt når det gjelder pris og utvalg av matvarer. Matvareprisene i Norge ligger på toppen, særlig for matvarer som helsemyndighetene anbefaler å spise mer av. Prisforskjellene var mindre enn forventet, bortsett fra alkohol. Den største forskjellen ble observert i utvalget av lokalt produserte grønnsaker, kjøtt og meieriprodukter. I motsetning til Norge, hvor utvalget kan være begrenset, hadde butikker i EU-landene imponerende ferskvaredisker med et bredt spekter av kjøtt, ost, frukt og grønnsaker og fiskeprodukter. Selv i mindre byer i Nord-Sverige fant man ferskvaredisker hos de store aktørene, noe som indikerer en større tilgjengelighet og et større utvalg av ferske varer. Forfatteren observerte et misunnelsesverdig utvalg av ferskt rødt kjøtt, svinekjøtt og ost i de besøkte EU-landene. Mens norske butikker ofte har et begrenset utvalg av oster, bugnet reolene i EU-landene av et mangfold av oster fra ulike produsenter, inkludert Jarlsberg. Norge utmerker seg likevel når det gjelder utvalget av frossen pizza, og har også et godt utvalg av andre frosne produkter, spesielt fisk og fiskeprodukter. Laks var tilgjengelig i de fleste butikkene, og Norge tilbyr et bedre utvalg av fiskekaker, frossen torsk og sei. Selv om Norge har et greit utvalg av frukt og grønnsaker, er utvalget langt mindre enn det man finner i mange EU-land, og ferdigpakkede salater er normen. Forfatteren kritiserer politikere som ofte skylder på detaljhandelen for de dårlige forholdene i Norge. Det påpekes at konsentrasjonen av store aktører i dagligvaremarkedet er et fenomen som finnes i flere land, inkludert Sverige. Det hevdes at årsakene til de høye prisene og det begrensede utvalget ligger lenger ned i næringskjeden. Et sentralt poeng i innlegget er EØS-avtalens innvirkning på fiskeproduksjon og bearbeiding. Polen og Danmark er de største importørene av norsk laks, ikke primært fordi de spiser mest, men fordi de er EU-medlemmer. EØS-avtalen omfatter ikke mat, noe som fører til at norsk fisk ofte bearbeides i EU-land og eksporteres derfra. Bearbeidet fisk belastes toll ved import til EU, mens ubearbeidet fisk importeres tollfritt. Dette gjør det mindre lønnsomt å bearbeide fisk i Norge, og EU-landene høster fordelene av verdiskapingen, inkludert eksport av maskiner og utstyr. Situasjonen er motsatt for landbruksprodukter, hvor kjøtt- og melkeproduksjon subsidieres med store summer årlig, i tillegg til høye tollsatser på import. Forfatteren kritiserer politikere som fremmer et budskap om at folk kan velge maten de vil spise, mens de samtidig bruker økonomiske virkemidler som fører til at folk spiser mer av mat som helsemyndighetene advarer mot. Resultatet er høye kostnader for norske familier, som må betale betydelige summer over skatteseddelen for kjøtt. Dersom man finner utenlandske alternativer, kan prisen være mange ganger høyere. Forfatteren avslutter med å understreke at Norge ikke bør være verdensmestere i å spise frossenpizza, og at politiske beslutninger driver folk mot å spise mer av usunn mat, noe som bidrar til helseproblemer som overvekt





