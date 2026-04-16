Maverick vender tilbake: «Top Gun 3» er offisielt underveis

Tom Cruise bekrefter sin retur som Pete «Maverick» Mitchell i en tredje «Top Gun»-film, med Jerry Bruckheimer som produsent og Ehren Kruger på manus.

Hollywood-legenden Tom Cruise er klar for å igjen ta plass i cockpiten som den legendariske piloten Pete « Maverick » Mitchell. Paramount Pictures bekreftet nylig under sin presentasjon på CinemaCon i Las Vegas at en tredje film i den populære « Top Gun »-serien er under utvikling. Nyheten sender sjokkbølger av begeistring gjennom filmverdenen, og bekrefter at franchisen ikke har mistet sin flygeevne. Med seg på laget har de også den erfarne produsenten Jerry Bruckheimer , en sentral figur bak både originalen og den kritikerroste oppfølgeren « Top Gun : Maverick » fra 2022. Det er Variety som melder om den etterlengtede bekreftelsen.

Arbeidet med den tredje filmen, som foreløpig ikke har fått en offisiell tittel, har vært i gang siden 2024. Manusforfatteren Ehren Kruger, som bidro til manuset for «Top Gun: Maverick» sammen med Eric Warren Singer og Christopher McQuarrie, er allerede i full gang med å forme historien for den nye utgivelsen. Den forrige filmen, «Top Gun: Maverick», opplevde en eventyrlig suksess ved kinolerretet i 2022. Filmen tjente inn svimlende 1,5 milliarder dollar på verdensbasis, en imponerende prestasjon tatt i betraktning et produksjonsbudsjett på 170 millioner dollar. Den ga også kinoene et etterlengtet oppsving i en periode preget av globale utfordringer.

Tom Cruise repriserte sin ikoniske rolle som Maverick 36 år etter at han først debuterte som den karismatiske og uregjerlige piloten i originalfilmen fra 1986. I «Top Gun: Maverick» vendte han tilbake til den prestisjetunge Top Gun-flyskolen for å veilede og trene en ny generasjon av elitepiloter. Blant disse finner vi Miles Teller i rollen som Bradley «Rooster» Bradshaw, sønnen til Mavericks avdøde nære venn og kollega «Goose». Sammen med Rooster og de andre unge pilotene, ledet Maverick dem gjennom et oppdrag preget av ekstreem fare og høyoktan action. Filmen bød også på en rekke fremadstormende talenter som Glen Powell, Lewis Pullman og Monica Barbaro, som spilte de nye, lovende pilotene. Kjente skuespillere som Jennifer Connelly, Jon Hamm og Ed Harris var også en del av det sterke ensemblet. Filmen markerte også den siste filmopptredenen til den avdøde skuespilleren Val Kilmer, som gjentok sin elskede rolle som Tom «Iceman» Kazansky. Kilmer gikk bort i 2025, noe som gir hans bidrag til filmen en ekstra emosjonell tyngde





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprinsen til Nettavisen: – SpennendeBare dager etter forrige offisielle oppdrag er prinsen tilbake på jobb.

Read more »

Anbefaler seks aksjer for andre kvartalSEB anbefaler Scatec og Kongsberg Gruppen fra et top-down-perspektiv i andre kvartal, og trekker frem fire andre aksjer som kan gjøre det bra.

Read more »

Frodo Lommelun Vender Tilbake til Midgard: Elijah Wood Bekreftet i Ny Ringenes Herre-FilmElijah Wood gjentar sin ikoniske rolle som hobbiten Frodo Lommelun i den kommende filmen «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum». Filmen, som har premiere i 2027, gjenforener kjente fjes som Ian McKellen som Gandalv og Lee Pace som Thranduil, og introduserer nye talenter som Kate Winslet og Leo Woodall. Andy Serkis skal både regissere og gestalte den sentrale rollen som Gollum, mens Jamie Dornan tar over som Strider. Handlingen utspiller seg før den opprinnelige trilogien og fokuserer på Gollums skjebne.

Read more »

Frodo Lommelun vender tilbake: Elijah Wood klar for "Ringenes Herre: Jakten på Gollum"Elijah Wood gjentar sin ikoniske rolle som Frodo Lommelun i den kommende filmen "Ringenes Herre: Jakten på Gollum". Filmen, som foregår før den originale trilogien, ser også Ian McKellen, Andy Serkis og Lee Pace tilbake, mens Jamie Dornan tar over rollen som Strider. Premiere er satt til desember 2027.

Read more »

Tom Cruise vender tilbake som Maverick i «Top Gun 3»Paramount Pictures har bekreftet at Tom Cruise gjentar sin ikoniske rolle som Pete «Maverick» Mitchell i «Top Gun 3». Jerry Bruckheimer og manusforfatter Ehren Kruger er også involvert i fortsettelsen av den suksessrike franchisen, som bygger videre på arven fra «Top Gun: Maverick».

Read more »