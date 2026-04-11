Kylian Mbappés innflytelse i Real Madrid fortsetter å vokse. Etter en periode med nedgang foreslår Mbappé sin tidligere landslagstrener, Didier Deschamps, som ny manager. Dette reiser spørsmål om Mbappés rolle i klubben og hvordan hans innflytelse påvirker fremtidige beslutninger.

Kylian Mbappé s innflytelse i Real Madrid fortsetter å vokse, og nå ser det ut til at han ønsker å få inn sin tidligere landslagstrener, Didier Deschamps , som ny manager for den spanske storklubben. Denne utviklingen kommer etter at Real Madrid har opplevd en viss nedgang etter Mbappés ankomst på en gratis overgang fra Paris Saint-Germain.

Klubben, som en gang ble sett på som verdens beste, har slitt med å opprettholde sitt tidligere nivå, noe som har ført til spekulasjoner om endringer både på og utenfor banen. Mbappé, selv om han er en anerkjent stjernespiller, har ikke vunnet titler med Real Madrid siden han kom til klubben, og dette har skapt diskusjon om lagets strategi og prestasjoner. Hans innflytelse strekker seg utover banen, da han nå aktivt anbefaler Deschamps som den ideelle treneren for å lede laget. Deschamps, som for tiden er Frankrikes landslagssjef, er kjent for sin ledelse og taktiske ferdigheter, og han forventes å avslutte sitt engasjement med landslaget etter VM i 2026. Real Madrid, som trenger stabilitet etter flere trenerbytter de siste årene, ser på Deschamps som en trygg kandidat til å bringe tilbake suksess. \Deschamps er kjent for sin evne til å bygge sterke lag og sin erfaring fra å lede store internasjonale turneringer. Han har vunnet VM i 2018 og vært finalist i 2022, noe som viser hans evne til å håndtere press og levere resultater. Hans lederegenskaper og evne til å håndtere stjernespillere er også viktige faktorer for Real Madrid. Klubben ønsker en trener som kan innføre disiplin og skape en solid struktur, spesielt med tanke på de mange stjernene i laget. Mbappés støtte til Deschamps kan være avgjørende for å overbevise treneren om å ta over, og det gode forholdet mellom dem fra tiden på det franske landslaget er en stor fordel. Deschamps har også et godt forhold til andre franske spillere i Real Madrid, noe som kan bidra til raskere tilpasning og styrke lagets samhold. Det er spekulasjoner om at Zinedine Zidane er en annen aktuell kandidat, men Deschamps ser ut til å være Mbappés favoritt. Deschamps' prestisje gjør at han kan velge sin destinasjon, men Real Madrids prosjekt er spesielt fristende. Kylian Mbappé spiller en avgjørende rolle i denne ligningen. \Denne situasjonen reiser spørsmål om Mbappés rolle i klubben og hvordan hans innflytelse påvirker fremtidige beslutninger. Det er en interessant dynamikk der en stjernespiller aktivt forsøker å forme klubbens ledelse. Dette kan potensielt skape en unik kultur der spillerens ønsker blir hørt og tatt hensyn til. Samtidig kan det føre til debatt om trenerens uavhengighet og om laget vil bli bygget rundt Mbappés preferanser. Uansett utfall, er det klart at Mbappés innflytelse er betydelig, og hans valg av manager vil ha store konsekvenser for Real Madrids fremtid. Det er viktig å huske at dette er en prosess i utvikling, og det endelige resultatet vil avhenge av flere faktorer, inkludert Deschamps' egen beslutning og Real Madrids ledelsens vurdering av ulike kandidater. Spørsmålet om hvem som vil lede Real Madrid vil bli fulgt nøye av fotballfans over hele verden, og det er ingen tvil om at dette er en spennende utvikling i fotballverdenen. Fremtiden for Real Madrid ser ut til å være tett knyttet til Mbappés beslutninger og innflytelse





Kylian Mbappé Didier Deschamps Real Madrid Manager Fotball

