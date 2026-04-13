McIlroy forsvarer tittelen i Masters: Dramatisk seier og norsk suksess

Rory McIlroy sikret seg seieren i Masters-turneringen etter en dramatisk finale. Viktor Hovland leverte en solid prestasjon, mens Kristoffer Reitan imponerte i sin Masters-debut.

Rory McIlroy fremsto som den store vinneren i årets Masters -turnering, og sikret seg en historisk seier. Han ble bare den fjerde spilleren i historien som har klart å forsvare tittelen i denne prestisjetunge turneringen, og følger dermed i fotsporene til legendariske golfikoner som Jack Nicklaus, Nick Faldo og Tiger Woods. 36 år gamle McIlroy cementerer dermed sin posisjon som en av de aller største i golfens historie.

Nordiren hadde en imponerende ledelse med hele seks slag etter halvspilt turnering, en margin som satte rekord. Men til tross for denne komfortable ledelsen, ble det likevel dramatisk på den siste dagen. Han opplevde en periode der han mistet ledelsen, og utslaget på det avgjørende siste hullet kunne ha kostet ham seieren. Etter en nervepirrende avslutning, klarte han imidlertid å kjempe seg til seier, og endte ett slag foran verdenseneren Scottie Scheffler. Dermed sikret McIlroy seg den ettertraktede grønne seiersjakken, samt en formidabel premie på rundt 43 millioner kroner. Denne triumfen understreker hans eksepsjonelle talent og mentale styrke, og vil utvilsomt bli husket som en av de mest minneverdige øyeblikkene i golfhistorien. Turneringen var full av spenning og overraskelser, og McIlroys seier var et høydepunkt i en allerede spektakulær begivenhet. Viktor Hovland leverte en solid prestasjon, og avsluttet sin runde på minus fem på søndag kveld. Han spilte åtte birdier, én over par, én bogey og en dobbelbogey. Han spilte fire slag bedre enn McIlroy på søndag, men endte åtte slag dårligere totalt i turneringen. På et tidspunkt på den siste runden lå Hovland hele syv slag under par etter 14 hull, og truet Augusta-banerekorden som deles av Nick Price (1986) og Greg Norman (1996), som begge spilte ni slag under par. Dette tilsvarer 63 slag på 18 hull. Hovland selv uttrykte at han hadde spilt noe av det beste han hadde gjort på en god stund, noe som vitner om hans høye nivå. Hull 15 ble imidlertid et vendepunkt, da innspillet endte i vannet, og en dobbelbogey ødela muligheten for en historisk runde. Hovland endte til slutt på en delt 18. plass, og kunne ta med seg en premie på rundt tre millioner kroner. Selv om han ikke nådde helt til topps, viste Hovland nok en gang sitt store potensial og bekreftet sin posisjon som en av verdens beste golfspillere. Han kjempet seg gjennom utfordrende forhold og demonstrerte imponerende ferdigheter, noe som begeistret både publikum og eksperter. For første gang hadde Norge to spillere med i det mange anser som verdens mest prestisjetunge golfturnering. Kristoffer Reitan overrasket stort ved å ligge på syvendeplass halvveis i turneringen, noe som vakte stor oppmerksomhet. Dessverre gikk den siste runden ikke helt som forventet, og han spilte fem slag over par, ti slag dårligere enn Viktor Hovland. Dette resulterte i at han endte på pluss to totalt i turneringen, og en delt 41. plass. Til tross for nedturen på de to siste rundene, markerte Reitans prestasjon en solid Masters-debut. Han viste at han har potensial til å hevde seg i verdenseliten, og oppnådde en plassering som er verdt rundt 800.000 kroner. Reitans deltakelse var en viktig milepæl for norsk golf, og demonstrerte bredden og kvaliteten på norsk golfsport. Hans innsats motiverer andre unge spillere og viser at hardt arbeid og dedikasjon kan føre til suksess på den internasjonale scenen. Masters-turneringen i år var en minneverdig opplevelse for alle de norske deltakerne og en demonstrasjon av golfsportens globale appell





