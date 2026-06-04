MDG-leder Arild Hermstad gir penger til Pride-innsamling og kjemper for foreldres og elevers rettigheter

MDG-leder Arild Hermstad gir 1972 kroner til Spleis-innsamlingen 'Behold pride i skolen' for å støtte arbeidet med kunnskap og undervisning om Pride og mangfold i skolen. En annen innsamling, 'Advokatbistand til foreldre og elever for å stoppe pride-tvang i skoler', samlet inn 1,1 millioner kroner for å kjempe for foreldres og elevers rettigheter. Hermstad mener at skoler og barnehager bør få flagge på pride, og etterlyser en tydeligere beskjed fra regjeringen og likestillingsministeren om dette.

MDG-leder Arild Hermstad gir 1972 kroner til Spleis-innsamlingen 'Behold pride i skolen' for å støtte arbeidet med kunnskap og undervisning om Pride og mangfold i skolen.

Han mener at skoler og barnehager bør få flagge på pride, og etterlyser en tydeligere beskjed fra regjeringen og likestillingsministeren om dette. En annen innsamling, 'Advokatbistand til foreldre og elever for å stoppe pride-tvang i skoler', samlet inn 1,1 millioner kroner for å kjempe for foreldres og elevers rettigheter. Hermstad har omtalt MDG som Norges mest woke parti og gir penger med stolthet, da han har en skeiv sønn





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