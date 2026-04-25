MDG vil innføre bilforbud i byene: – Trump har bombet verden til energifattigdom

MDG foreslår midlertidige bilforbud i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som et tiltak mot den økende energikrisen, og kritiserer regjeringens avgiftskutt på drivstoff som en kortsiktig løsning.

Stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæther ( MDG ) advarer om at verden er på vei mot en energifattigdom som følge av geopolitiske spenninger og forstyrrelser i oljeforsyningen. Hun kritiserer norske politikeres respons på økte pumpepriser, og mener avgiftskutt er en kortsiktig løsning som ignorerer det underliggende problemet – Norges avhengighet av fossile brensler.

Sjursæther argumenterer for at Norge må iverksette radikale tiltak for å redusere denne avhengigheten, og foreslår en rekke strakstiltak, inkludert midlertidige bilforbud i byer og utvidelse av bilfrie gater. Hun trekker paralleller til oljekrisen på 70-tallet, da Norge innførte kjøreforbud i helgene og kong Olav ble fotografert på trikken. Det internasjonale energibyrået beskriver dagens situasjon som den største energikrisen i nyere tid, og Sjursæther peker på drivstoffrasjonering som en mulighet i Europa.

Hun mener avgiftskuttene er en "gigantisk bjørnetjeneste" som skjuler alvoret i situasjonen og forstyrrer prissignalene. MDGs forslag om bilforbud vil i første omgang gjelde Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, og skal kombineres med utvidelse av bilfrie gater for å skape mer levbare byrom. Sjursæther understreker at målet er å bygge byer for mennesker, ikke for biler, og fremhever behovet for å forbedre jernbanen og kollektivtilbudet.

Hun erkjenner at et bilforbud på søndager kan være upraktisk for noen, men argumenterer for at det er mulig å planlegge rundt det, og at verden uansett må redusere bensin- og dieselbruken. Hun påpeker også at avgiftskuttene i realiteten er en snikinnføring av politikk fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Kritikken mot avgiftskuttene går ut på at de maskerer problemets alvor og hindrer folk i å ta bevisste valg basert på reelle priser.

Sjursæther mener at Vedum og Listhaug ikke har forstått alvoret i situasjonen. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum avviser MDGs forslag som "kaldt" og lite hensynsfullt overfor folk som er avhengige av bil, også i storbyene. Han fremhever behovet for å ta hensyn til ulike livssituasjoner, som småbarnsfamilier som trenger bil for å komme seg til marka, og eldre som har nedsatt funksjonsevne. Vedum forsvarer avgiftskuttene som nødvendige for å avhjelpe den økonomiske belastningen på folk og næringsliv.

Fremskrittspartiets Tor Mikkel Wara understreker verdien av olje og gass for Norge, og mener landet bør produsere og lagre mer. Han kritiserer MDG for å ville sende Norge tilbake til steinalderen, og argumenterer for at man bør fokusere på reelle løsninger i stedet for å regulere folks bilbruk. Wara påpeker også at beredskapen har sviktet.

Sjursæther presiserer at elbilister vil være unntatt fra bilforbudet, men erkjenner at ikke alle har råd til å kjøpe elbil, og at det derfor er behov for støtteordninger for å fremme overgangen til elektriske kjøretøy





