MDG vil prioritere grønn omstilling i møte med Iran-krise og energikrise

MDGs landsmøte i helgen skal behandle en hasteresolusjon som argumenterer for at Norges respons på Iran-krisen og energikrisen bør være å akselerere den grønne omstillingen, ikke å gjøre fossil energi billigere. Partiet vil også vurdere å motsette seg makspriser på drivstoff og å vri Oljefondets investeringer mot fornybar energi.

Norge står overfor et komplekst veikryss i lys av den eskalerende situasjonen i Iran og den globale energikrisen. MDG s landsmøte i helgen vil sette spørsmålet om Norges respons på disse utfordringene øverst på agendaen, med en såkalt hasteresolusjon som sentralt diskusjonstema.

Resolusjonen argumenterer for at konflikten i Iran i bunn og grunn handler om kontroll over enorme ressurser av fossile brensler, og understreker dermed den alvorlige sårbarheten verden har når den er avhengig av olje og gass. MDG-leder Arild Hermstad fremhevet dette poenget på et pressemøte i forkant av landsmøtet, og slo fast at avhengigheten av fossile energikilder er en fundamental årsak til den nåværende krisen.

MDGs resolusjon tar et tydelig standpunkt mot å løse energikrisen ved å gjøre fossil energi billigere. Den hevder at en krise som delvis er utløst av kampen om fossile ressurser, ikke kan løses ved å fortsette å subsidiere de samme ressursene som skapte problemet. I stedet foreslår partiet å akselerere den grønne omstillingen som en bærekraftig og langsiktig løsning.

Hermstad uttrykte skepsis til ideen om å øke tilgangen på olje og gass, og argumenterte for at Norge bør fokusere på å styrke sin innsats innen fornybar energi. Et sentralt punkt i resolusjonen er et forslag om å vri investeringene i Statens pensjonsfond utbytte – bedre kjent som Oljefondet – fra olje, gass og kull over til fornybare energikilder. Dette vil signalisere en tydelig politisk retning og bidra til å finansiere en mer bærekraftig fremtid.

Landsmøtet skal også ta stilling til om MDG skal motsette seg alle forslag om makspriser eller reduserte avgifter på bensin, diesel og andre fossile brensler. Dette er et viktig spørsmål som vil teste partiets kompromissvilje og evne til å stå fast ved sine prinsipper. I tillegg til energipolitikken, er MDG tydelig på forventningene til regjeringens håndtering av drivstoffavgiften. Hermstad forventer at den midlertidige reduksjonen av avgiften, som ble vedtatt av Senterpartiet og høyresiden før påske, vil bli gjeninnført i september.

Han kritiserer beslutningen om å kutte avgiften som uansvarlig, og argumenterer for at det undergraver en avgiftspolitikk som har vært gjenstand for langvarige forhandlinger. I stedet for å redusere avgiftene, foreslår MDG en omfattende, midlertidig dyrtidspakke for å hjelpe de som rammes hardest av økte priser. Denne pakken skal være rettet mot å dempe de økonomiske konsekvensene av inflasjonen og sikre at folk har råd til å leve.

Hermstad understreker at det er viktig å finne smarte og målrettede løsninger som ikke svekker den langsiktige bærekraften. Han beskriver resolusjonen som MDGs "drømmepolitikk", og signaliserer at partiet er villig til å kjempe hardt for å realisere disse ambisiøse målene. Debatten på landsmøtet vil utvilsomt være intens, og utfallet vil ha betydelig innvirkning på MDGs politiske kurs og Norges fremtidige energipolitikk





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MDG vil redusere Norges digitale avhengighet av USAMiljøpartiet de Grønne vil at Norge og Europa skal utvikle egne digitale tjenester for å unngå amerikansk dominans og potensiell utpressing. Partiet frykter at USA kan bruke sin teknologiske makt mot Norge, slik de gjør i andre geopolitiske situasjoner.

Read more »

Regjeringsadvokaten i brev: Ber NFF trekke deler av Norges supporterkolleksjonNorges Fotballforbund (NFF) får til 30. april med å bekrefte at de ikke lenger vil bruke den såkalte løvelogoen i sin kolleksjon, melder Regjeringsadvokaten i et brev fredag.

Read more »

Regjerings­advokaten i brev: Ber NFF trekke deler av Norges supporter­kolleksjonNorges Fotballforbund (NFF) får til 30. april med å bekrefte at de ikke lenger vil bruke den såkalte løvelogoen i sin kolleksjon, melder Regjeringsadvokaten i et brev fredag.

Read more »

Bjørgen fortsetter – utvider avtalen med Norges SkiforbundMarit Bjørgen (46) rydder kalenderen og går hundre prosent inn for trenerrollen på damelandslaget.

Read more »

MDG krever grønn omlegging i budsjettet – advarer Vedum mot å bryte avtalerMDG-leder Arild Hermstad kritiserer regjeringens drivstoffpolitikk og krever en kraftig satsing på grønne tiltak i revidert budsjett. Partiet vil prioritere elbil-lån og elsykkel-fritak fremfor billig bensin.

Read more »

– Nordmenn trenger enda mer fri– Ingen grunn til å stresse, sier MDG-sjef Arild Hermstad.

Read more »