Dmitrij Medvedev har gitt en advarsel om at lignende droneangrep vil fortsette etter at en russisk drone traff en boligblokk i Romania. Hendelsen har ført til strenge reaksjoner fra NATO og Romania, mens Russland benekter involvering.

Dmitrij Medvedev , nestleder i Russland s sikkerhetsråd, har gitt en skarp advarsel til Europa etter at en drone traff en boligblokk i Romania natt til fredag.

Medvedev uttalte at lignende hendelser vil fortsette å skje, spesielt på steder hvor det produseres droner for Ukraine. Hans kommentarer kommer etter at NATO anklaget Moskva for hensynsløs oppførsel og lovet å forsvare hver tomme av alliert territorium. Dronehendelsen, som skjedde nær grensen til Ukraina i byen Galati, har fått betydelige konsekvenser. To personer ble skadd, og Romania har reagert ved å be NATO om å fremskynde leveransen av anti-droner-systemer.

Landet har også erklært Russlands generalkonsul i Constanta uønsket, en handling som Russland har kalt en gjengjeldelse. Mens russiske myndigheter, inkludert president Vladimir Putin og utenriksministeriumtalsperson Maria Zakharova, har benekt enhver russisk involvering, hevder Romania at dronen var russisk og skulle ha rammet et mål i Ukraine. Denne påstanden har fått støtte fra en rekke NATO-land, deriblant Norge, som har fordømt hendelsen.

Medvedev appellerte samtidig til europeiske ledere om å slutte å reagere, siden de etter hans mening deltar direkte i en krig mot Russland. Han understreket at krigen pågår og at innbyggerne i EU-land ikke lenger vil kunne sove i fred. Grensebyen Galati, som ligger ved Donau-elven, er et hot spot for slike incidenter på grunn av nærheten til Ukraina. Hendelsen er blitt beskrevet som den mest alvorlige som involverer russiske droner på rumensk territorium.

Romania intensiverer nå sine diplomatiske og militære tiltak for å forebygge fremtidige overtredelser, mens spenningen i regionen fortsetter å øke





