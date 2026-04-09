Melania Trump avviser alle anklager knyttet til Epstein-saken

Tidligere førstedame Melania Trump avviser på det sterkeste alle påstander om hennes involvering i Jeffrey Epsteins forbrytelser. Under en pressekonferanse i Det hvite hus hevder hun at rykter og historier om hennes forbindelse til Epstein er falske, og at hun aldri var et offer eller vitne i saken.

Hun avlegger uttalelser under en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag, hvor hun kategorisk avviser rykter og anklager knyttet til Jeffrey Epstein s forbrytelser. Melania Trump , tidligere førstedame i USA, insisterer på at historiene som sirkulerer i media, inkludert påstander om hennes involvering i Epstein-saken, er usanne. Hun benekter direkte at hun er et av Epsteins ofre, og insisterer på at hennes kontakt med Epstein var begrenset og overflatisk.

Trump forklarer at hennes første møte med Epstein fant sted i år 2000, på et arrangement sammen med Donald Trump. Hun beskriver denne situasjonen som noe vanlig i de sosiale kretsene i New York og Palm Beach, og understreker at hun ikke var klar over Epsteins kriminelle aktiviteter. Videre avviser hun at korrespondansen mellom Ghislaine Maxwell og henne har noen betydning, og karakteriserer den som høflig og ubetydelig. Hun fastholder at hun aldri har vært offer, vitne eller på noen måte involvert i Epsteins forbrytelser, og påpeker at hennes navn ikke er funnet i rettsdokumenter eller etterforskningsmateriale. Bilder og historier som sirkulerer på sosiale medier, som antyder hennes tilstedeværelse på Epsteins fly eller øy, blir også avvist som falske. \I sine uttalelser nevner Melania Trump spesifikt at medier som Daily Beast, den demokratiske politiske strategen James Carville, og forlaget HarperCollins UK har bidratt til å spre det hun anser som falske rykter om henne. Hun viser til en artikkel publisert av Daily Beast 2. februar, som hevder at Epstein introduserte Melania og Donald Trump for hverandre. Denne påstanden gjentas i en uoffisiell biografi om Melania Trump utgitt av HarperCollins UK, som senere har blitt endret som følge av juridisk press. James Carville har også beklaget og trukket sine uttalelser. Biografiens forfatter, Michael Wolff, baserer påstanden om en introduksjon på et vitnemål til FBI som er en del av de frigitte Epstein-dokumentene. Trump fremhever at flere aktører tidligere har blitt pålagt å beklage og trekke tilbake påstander om henne, og understreker at hun vil fortsette å forsvare sitt omdømme juridisk. Denne aggressive tilnærmingen tyder på et sterkt ønske om å beskytte hennes image og motvirke enhver assosiasjon med Epstein og hans kriminelle virksomhet. Trump og Epstein hadde kontakt og omgang over flere år, før de senere brøt med hverandre. Det finnes både bilder og video som dokumenterer at de to var i samme miljøer. Ett av bildene som har blitt publisert av justisdepartementet i forbindelse med frigjøringen av Epstein-filene viser Trump sammen med Epstein, Melania Trump og Epsteins mangeårige medhjelper Ghislaine Maxwell.\Avslutningsvis retter Melania Trump en oppfordring til den amerikanske Kongressen, og ber om at Epsteins ofre får en offentlig høring. Hun understreker viktigheten av at ofrene får vitne under ed, og at deres historier blir nedfelt i den offisielle protokollen. Trump argumenterer for at bare gjennom en slik prosess kan sannheten komme frem. Hun ser ut til å benytte anledningen til å distansere seg fra Epstein, mens hun samtidig fremhever behovet for rettferdighet for ofrene. Hennes fokus på en offentlig høring kan også sees som et forsøk på å vise åpenhet og samarbeidsvilje, samtidig som hun forsvarer sitt eget omdømme. Ved å oppfordre til en offentlig gransking av saken, signaliserer Trump at hun ikke har noe å skjule, og at hun ønsker å bidra til å avsløre de faktiske forholdene rundt Epsteins forbrytelser. I tillegg til sine uttalelser under pressekonferansen, understreker Trump at hun er villig til å forsvare sitt omdømme juridisk mot alle som sprer falske rykter og påstander. Informasjon om saken kan sendes til tips-tjenesten





