Melania Trump avviser Epstein-rykter: Dagbladets kommentator mener pressebriefen er et strategisk trekk

Førstedamen Melania Trump avviste rykter om et forhold til Jeffrey Epstein i en uvanlig pressebrief. Dagbladets kommentator Marie Simonsen mener dette er et strategisk trekk fra Trump-leiren for å avlede oppmerksomheten fra andre problemer.

Dagbladets kommentator Marie Simonsen kommenterer Melania Trump s pressebrief torsdag kveld. Førstedamen innledet sin svært sjeldne pressebrief med å si at løgnene som knytter henne til den skandaløse Jeffrey Epstein , må ta slutt. Hun avviste ethvert forhold til den overgrepsdømte milliardæren, som døde i fengsel i 2019, og hevdet at påstandene sverter hennes omdømme. Det var uvanlig at førstedamen holdt en pressebrief i det hele tatt.

Dette temaet er Melania Trumps hjertebarn i denne presidentperioden. Mediene var ikke forberedt på det som kom. Simonsen forklarer at spekulasjoner og omtale av Melania Trumps relasjon til Epstein har versert i nesten ti år. Det har vært stygge beskrivelser og spekulasjoner om hennes liv før hun møtte Trump. Dokumenterte ting inkluderer Melanias kommunikasjon med Epsteins partner Ghislaine Maxwell og at hun møtte Epstein sammen med Trump. Den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein (66) var siktet for menneskehandel og seksuell utnyttelse av mindreårige da han tok sitt eget liv i fengselet i New York i august 2019. Spørsmålet alle stiller seg er hvorfor Melania Trump valgte å snakke om ryktene rundt deres relasjon akkurat nå. Simonsen mener at det ikke var noe nytt i det hun sa, og at hun har holdt kjeft inntil nå. Dagbladet har funnet palasset til Boris Nikolić, mannen som introduserte kronprinsesse Mette-Marit til den nå avdøde, pedofile seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Det er ikke varslet nye utleveringer av Epstein-dokumentene fra USAs justisdepartement. Samtidig ble det påpekt etter siste runde at ingen av dokumentene inneholdt noe rundt Donald Trump, og flere aviser har ment at dette var påfallende. USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke tror at Melania Trump nå velger å kommentere og ta et oppgjør med ryktene skyldes at så mange av disse ryktene har spredd seg på internett. Det har versert rykter om Melanias forhold til Epstein i årevis. Påstander om at de har hatt et forhold. Påstander om at hun er et offer og sågar påstander om at det var Epstein som introduserte Melania og Donald Trump. Løkke mener det er et dilemma for henne om hun skal velge å kommentere. For det er ikke ønskelig å gi ryktene oppmerksomhet, noe hun gjør når hun benekter dem. Samtidig kan hun føle behov for å kommentere disse mange påstandene. Men det er lite trolig at alle ryktene rundt Epsteins forhold til Melania forsvinner med dette, sier Løkke. USAs president Donald Trump sier torsdag at han ikke visste noe om kona Melanias overraskende TV-sending. Ifølge MS Now-reporter Ifølge Alemany var Trump opptatt i et møte om Iran-krigen da hun snakket med ham. Simonsen mener Melanias opptreden tyder på at det «brenner på dass» for Donald Trump. Det virker ikke som hun alltid gjør som han vil, men dette er nok ikke noe hun har funnet på. Dette er nok noe Trumps regime har funnet på. Hun påpeker at Trumps team har visst at dette ville ta alle overskriftene midt i en tid hvor Trump har store problemer som følge av Iran-situasjonen og våpenhvilen. Selv på Fox News har det blitt uttalt at Trump kom dårlig ut av denne, sier Simonsen. At målingene er så dårlige at selv oppmerksomhet rundt Epstein-filene nå ville vært å foretrekke for Trump, har vært en spøk på internett, understreker hun. Trump er en mester i å styre medieoppmerksomheten. Ingenting er tilfeldig. Så det er påfallende at dette kommer midt under en internasjonal krise hvor Trump kommer svært dårlig ut. Men hva han ønsker å oppnå aner jeg ikke, for nå kommer vel mediene til å begynne å legge fram dokumentasjon om Melania og Epsteins relasjon på nytt





