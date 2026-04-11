Melania Trump avviser Epstein-rykter: Sjeldent pressebrief skaper reaksjoner

Førstedame Melania Trump overrasket med en sjelden pressebrief der hun avviste enhver forbindelse med Jeffrey Epstein. Kommentatorer spekulerer i hvorfor hun valgte å ta et oppgjør med ryktene akkurat nå.

OVERRASKET: Førstedame Melania Trump vekket oppsikt da hun overraskende kom med en uttalelse torsdag kveld, og avviste på det sterkeste enhver forbindelse med Jeffrey Epstein . Reporter: Edward Stenlund. Video: AP Dagbladets kommentator Marie Simonsen beskriver Melania Trump s pressebrief som et sjeldent innslag. Melania innledet sin pressebrief med å fastslå at spekulasjonene som knytter henne til den skandaleombruste Jeffrey Epstein må ta slutt.

Hun benektet enhver relasjon til den overgrepsdømte milliardæren, som døde i fengsel i 2019, og hevdet at påstandene skader hennes omdømme. Det var uventet at førstedamen overhodet holdt en pressebrief, da dette er svært uvanlig. Simonsen påpeker at Melania Trumps engasjement for temaet og loven er sentralt i hennes virke, og at hun tidligere har frontet disse spørsmålene overfor Kongressen. Mediene var derfor ikke forberedt på at pressebriefen skulle handle om Epstein-ryktene. I nesten ti år har det sirkulert rykter og spekulasjoner om Melania Trumps forhold til Epstein. Dagbladets kommentator Marie Simonsen mener at Trumps team står bak Melanias overraskende pressebrief. Noen av disse ryktene har vært svært negative, og inneholdt spekulasjoner om Melanias liv før hun møtte Trump. Andre punkter er dokumenterte, som Melanias kontakt med Epsteins partner Ghislaine Maxwell, og møter med Epstein sammen med Trump. Den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein (66) var siktet for menneskehandel og seksuell utnyttelse av mindreårige da han tok sitt eget liv i fengselet i New York i august 2019. Spørsmålet som stilles er hvorfor Melania Trump valgte å kommentere disse ryktene akkurat nå. Simonsen påpeker at det ikke var noe nytt i det hun sa, og at hun har holdt seg taus inntil nå. Dagbladet har funnet palasset til Boris Nikolić, mannen som introduserte kronprinsesse Mette-Marit til Jeffrey Epstein. Video: Johannes Worsøe Berg/AP/NTB/DOJ. Reporter: Anabelle Bruun/Vegard Kvaale Det er ikke varslet nye utleveringer av Epstein-dokumentene fra USAs justisdepartement. Samtidig ble det påpekt etter siste runde at ingen av dokumentene inneholdt noe rundt Donald Trump, og flere aviser har ment at dette var påfallende. USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke tror at Melania Trumps uttalelse skyldes at ryktene har spredd seg ytterligere på internett. Løkke sier at det har versert rykter om Melanias forhold til Epstein i årevis. Påstander om et forhold, at hun er et offer, og til og med at Epstein introduserte Melania og Donald Trump. Han påpeker at det er et dilemma for henne å kommentere ryktene. Det er ikke ønskelig å gi ryktene mer oppmerksomhet, noe hun gjør ved å benekte dem. Samtidig kan hun føle behov for å kommentere disse mange påstandene. Løkke tror likevel at ikke alle ryktene vil forsvinne med dette. USAs president Donald Trump sier torsdag at han ikke visste noe om kona Melanias overraskende TV-sending. Trump skal ha vært opptatt i et møte om Iran-krigen da han fikk vite om uttalelsen. Simonsen mener at Melanias opptreden tyder på at det «brenner på dass» for Donald Trump. Hun tror ikke Melania alltid følger hans ønsker, men at dette er iscenesatt av Trumps team. Hun påpeker at Trumps team visste at dette ville fange medieoppmerksomheten midt i en tid hvor Trump har problemer som følge av Iran-situasjonen og våpenhvilen. Simonsen påpeker at selv Fox News har uttalt at Trump kom dårlig ut av denne situasjonen. Hun mener at Trump er en mester i å styre medieoppmerksomheten og at ingenting er tilfeldig.





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Melania Trump Jeffrey Epstein Pressebrief Rykter Donald Trump Politikk Skandale

United States Latest News, United States Headlines

