Melania Trump avviser påstander om involvering i Epstein-saken

Førstedamen avviser kategorisk påstander om involvering i Jeffrey Epsteins kriminelle handlinger under en pressekonferanse i Det hvite hus. Hun betegner historiene som sirkulerer som usanne og forsvarer sitt omdømme, samtidig som hun oppfordrer til en offentlig høring for Epsteins ofre.

Hun uttaler seg på en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag, og avviser påstander om involvering i Jeffrey Epstein s kriminelle handlinger. Hun hevder historier som sirkulerer er usanne og at hun ikke er et av Epsteins ofre. Hun beskriver møtet med Epstein i 2000 som vanlig i miljøer i New York og Palm Beach, og understreker at hun ikke kjente til hans kriminelle aktiviteter. Hun avviser også at Maxwell-korrespondanse har noen betydning, og omtaler den som høflig og ubetydelig.

Hun insisterer på at hun aldri har vært offer, vitne eller på annen måte involvert i Epsteins saker, og at navnet hennes ikke forekommer i rettsdokumenter eller etterforskning. Hun hevder også at bilder og historier som sirkulerer på sosiale medier er falske og at hun aldri har vært på Epsteins fly eller øy, og aldri har vært anklaget eller dømt for noe knyttet til hans forbrytelser. Hun peker ut flere aktører som hun mener har frembrakt falske rykter, inkludert Daily Beast, den demokratiske politiske strategen James Carville og forlaget HarperCollins UK. I tillegg varsler hun at hun vil fortsette å forsvare sitt omdømme juridisk.\Førstedamen nevner spesifikt en artikkel publisert i Daily Beast som hevder at Epstein introduserte Melania og Donald Trump for hverandre. Samme påstand gjentas i en uoffisiell biografi om Melania Trump utgitt av HarperCollins UK, som har endret deler av boken etter juridisk press. James Carville har også beklaget og trukket sine uttalelser. Michael Wolff, forfatteren av biografien, bruker et vitnemål til FBI, som er del av de frigitte Epstein-dokumentene, for å underbygge påstanden. Hun opplyser at flere aktører tidligere har blitt pålagt å beklage og trekke tilbake påstander om henne, og varsler at hun vil fortsette å forsvare sitt omdømme juridisk. Dette indikerer et ønske om å beskytte hennes offentlige image og rykte, og å forhindre spredning av det hun anser som falsk informasjon. Denne innsatsen understreker viktigheten av å bekjempe det hun anser som feilaktige fremstillinger i media og på sosiale medier.\I avslutningen av pressekonferansen retter hun en oppfordring til den amerikanske Kongressen om å gi Epsteins ofre en offentlig høring. Hun understreker at ofrene må få vitne under ed og få sine historier inn i den offisielle protokollen for at sannheten skal komme frem. Dette er et klart signal om at hun ønsker å bidra til å kaste lys over de faktiske omstendighetene rundt Epsteins aktiviteter og deres konsekvenser. Dette antyder også en tro på at en grundig etterforskning og offentliggjøring av fakta vil avsløre sannheten og rense navnet hennes. Trump og Epstein hadde kontakt og omgang over flere år, før de senere brøt med hverandre. Det finnes både bilder og video som dokumenterer at de to var i samme miljøer. Ett av bildene som har blitt publisert av justisdepartementet i forbindelse med frigjøringen av Epstein-filene viser Trump sammen med Epstein, Melania Trump og Epsteins mangeårige medhjelper Ghislaine Maxwell





Bondi nekter å møte i Epstein-høring - Våkner sterke reaksjoner
Tidligere justisminister Pam Bondi nekter å møte til en høring om Epstein-dokumentene, noe som vekker sterke reaksjoner. Justisdepartementet støtter henne, mens Kongressen fortsetter å presse på for hennes forklaring.

