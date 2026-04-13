Førstedame Melania Trump tar avstand fra Jeffrey Epstein etter at Amanda Ungaro kommer med en rekke alvorlige anklager og trusler. Samtidig er det politisk uro i Ungarn etter valget.

OVERRASKET: Førstedame Melania Trump vekket oppsikt med en sjelden uttalelse torsdag kveld, hvor hun kategorisk benektet enhver forbindelse til Jeffrey Epstein . Dette kom som en reaksjon på en rekke påstander og trusler fra Amanda Ungaro , som tidligere var i et forhold med Paolo Zampolli, en nær venn av Trump-familien.

Ungaro, som har levd et liv i krysningspunktet mellom glamorøse kvelder med Trump-familien og en påstått marerittaktig opplevelse i amerikansk varetekt, hevder nå å ha blitt offer for en kampanje som involverer Zampolli og amerikanske immigrasjonsmyndigheter. Ungaro uttaler i et intervju at hun ble fengslet og deportert, angivelig som en del av en bitter omsorgstvist om deres felles sønn. Hun beskriver også brutale forhold under deporteringen, inkludert bruk av håndjern på både hender og føtter. Denne saken har allerede vakt stor oppmerksomhet, og det er ventet ytterligere utvikling etter Melania Trumps uttalelser. Ungaro, som var en del av kretsen rundt Trump-familien gjennom sitt forhold til Zampolli, har også kommet med oppsiktsvekkende detaljer om sine egne møter med Jeffrey Epstein som ung. Hun forteller om en tur til New York med privatfly eid av Epstein og beskriver seg selv som en av rundt 30 unge jenter på flyet. I tillegg til disse påstandene, har Ungaro også vært involvert i flere andre kontroversielle hendelser, inkludert en periode som FN-ambassadør for Grenada og en pågripelse i Florida knyttet til ulovlig kosmetisk virksomhet. Ungaro hevder at hun ble isolert og ikke fikk nødvendig helsehjelp under sin tid i varetekt. Hun hevder også at Zampolli brukte sine kontakter i ICE for å få henne fengslet og sendt ut av landet. Ungaro har varslet rettslige skritt mot Melania Trump og hennes ektemann, og truer med å «ødelegge hele systemet». Det er viktig å merke seg at Zampolli benekter alle Ungaros påstander. Samtidig som disse dramatiske avsløringene utspiller seg, har det også vært en annen utvikling i Ungarns politiske landskap. Etter at Péter Magyar vant søndagens valg, har det vært relativt stille fra både Donald Trump og Russland. Kreml, ved Dmitrij Peskov, har uttrykt en avmålt anerkjennelse av resultatet, men har unnlatt å gratulere Magyar. Dette er i kontrast til tidligere gratulasjoner fra Putin til Viktor Orbán. Peskov forklarer at Russland ikke gratulerer «uvennlige land», og nevner Ungarns støtte til sanksjoner som en årsak. Denne hendelsen viser en potensiell endring i forholdet mellom Russland og Ungarn, og signaliserer en mer pragmatisk tilnærming fra Kreml. Det er fortsatt usikkert hvordan dette vil påvirke den videre utviklingen i Ungarns politikk og forholdet til andre land. Parallelt med disse hendelsene, fortsetter Ungaros historie å utvikle seg, med et fokus på de kommende rettslige prosessene og den potensielle innvirkningen på Trump-familien





Melania Trump Jeffrey Epstein Amanda Ungaro Donald Trump Ungarn

