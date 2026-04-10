Førstedamen Melania Trumps overraskende pressebrief om Jeffrey Epstein har skapt stor oppmerksomhet. Eksperter spekulerer i hvorfor hun valgte å kommentere ryktene akkurat nå, og hvilke strategiske hensyn som ligger bak.

Dette er en påminnelse om at Russland fortsetter å utvikle sin evne til å kartlegge og sabotere vestlig kritisk infrastruktur på store havdyp, ifølge Sandvik i en pressemelding. Samtidig skapte førstedame Melania Trump overskrifter verden over torsdag, noe som skyldes flere faktorer. Den overraskende pressebriefen fra Melania Trump , som fant sted torsdag kveld norsk tid, sjokkerte mange.

Hun avviste på det sterkeste enhver forbindelse til Jeffrey Epstein, den skandaleombruste milliardæren som døde i fengsel i 2019. Dette var et uvanlig trekk, og det var flere grunner til at det vakte oppsikt. Først og fremst var det uvanlig at førstedamen holdt en pressebrief i det hele tatt. Det er sjelden kost, og det antydet at noe viktig var på gang. Dette emnet og lovgivning er et viktig satsingsområde for Melania Trump i denne presidentperioden, og hun har jobbet med dette overfor Kongressen tidligere i år. Mediene forventet derfor at pressebriefen skulle handle om dette, men ble overrasket over innholdet. Dagbladets kommentator Marie Simonsen forklarer at spekulasjoner og omtale av Melania Trumps forhold til Epstein har versert i nesten et tiår. Det har vært både stygge beskrivelser og spekulasjoner om hennes liv før hun møtte Trump, samt dokumenterte fakta som Melanias kommunikasjon med Epsteins partner Ghislaine Maxwell og møter med Epstein sammen med Trump. Spørsmålet alle stilte seg var hvorfor Melania Trump valgte å kommentere ryktene rundt forholdet deres akkurat nå. \Eksperter har pekt på at ryktene om Melanias forhold til Epstein har spredt seg ytterligere på internett. Disse påstandene inkluderer spekulasjoner om at de hadde et forhold, at hun var et offer, og til og med at Epstein introduserte henne og Donald Trump. Det er et dilemma for henne å kommentere slike rykter. Det kan være uheldig å gi dem oppmerksomhet ved å benekte dem, men samtidig kan hun føle et behov for å svare på de mange påstandene. USAs president Donald Trump uttalte torsdag at han ikke var klar over konas overraskende TV-opptreden. Ifølge en reporter var Trump opptatt i et møte om Iran-krigen da han ble informert. Simonsen mener at Melanias opptreden tyder på at det «brenner på dass» for Donald Trump. Hun antyder at Trumps team sannsynligvis sto bak pressebriefen, spesielt fordi Trump for tiden står overfor problemer knyttet til Iran-situasjonen og våpenhvilen. Selv Fox News skal ha uttalt at Trump kom dårlig ut av denne situasjonen. Det har vært en spøk på internett om at dårlige målinger kan ha gjort at Trump foretrakk å rette oppmerksomheten mot Epstein-filene. Simonsen understreker at Trump er en mester i å styre medieoppmerksomheten, og at ingenting er tilfeldig. Sammenhengen mellom Trumps handlinger, mediestrategier og Melanias pressebrief tyder på en nøye planlagt operasjon for å avlede oppmerksomhet eller forbedre Trumps offentlige image.\Dagbladet har funnet palasset til Boris Nikolić, mannen som introduserte kronprinsesse Mette-Marit til den nå avdøde, pedofile seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Det er ikke varslet nye utleveringer av Epstein-dokumentene fra USAs justisdepartement. Etter siste runde ble det påpekt at ingen av dokumentene inneholdt noe rundt Donald Trump, noe som flere aviser har ment var påfallende. USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke mener at Melania Trumps beslutning om å kommentere ryktene kan skyldes den utbredte spredningen av disse ryktene på internett. Løkke påpeker at Melania har stått overfor et dilemma når det gjelder å kommentere ryktene. Ved å benekte dem, gir hun dem oppmerksomhet, men samtidig kan hun føle behov for å adressere dem. Det er usannsynlig at denne pressebriefen vil få alle ryktene om Epsteins forhold til Melania til å forsvinne. Det understrekes at uavhengig av hva som skjer, vil medieoppmerksomheten bli styrt av en rekke faktorer, inkludert Trumps strategiske bruk av medier og Melanias handlinger. Dette viser hvor komplekst forholdet mellom politikk, medier og offentlig mening kan være





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Melania Trump Jeffrey Epstein Donald Trump Pressebrief Skandale Media

United States Latest News, United States Headlines

