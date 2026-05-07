Mellom Liv og Død: Vitenskapen og Mystikken bak Nær-døden-opplevelser

En utforskning av personlige vitnemål om livet etter døden, fysiologiske forklaringer på syner og resultater fra internasjonale studier av hjertestanspasienter.

Susanne delte sin dyptgripende og gåtefulle opplevelse av hva det vil si å befinne seg i grenselandet mellom liv og død. Hun beskrev en visuell opplevelse som var delt i to kontrasterende verdener.

På den ene siden observerte hun et landskap som var fullstendig kritthvitt, sammenlignet med renheten i et ubeskrevet A4-ark. På den andre siden kunne hun skimte konturene av en mengde mennesker i ulike størrelser, som om de sto og ventet i en slags eterisk kø. Sentralt i dette bildet sto en skikkelse kledd i en hvit kåpe, som virket å være det naturlige målet for hennes ferd.

Susanne forklarte at hun følte en sterk dragning mot denne personen, men at hennes fysiske bevegelser var preget av en enorm tyngde. Hun beskrev beina sine som om de var støpt i bly, noe som gjorde det umulig for henne å bevege seg fremover eller i det minste slepe føttene etter seg.

Denne hendelsen har etterlatt henne med en dypere tro på at det eksisterer en tilværelse etter at det jordiske livet er over, selv om hun samtidig uttrykker et sterkt ønske om å få oppleve mange flere år her på jorden før den endelige reisen begynner. Fra et vitenskapelig perspektiv er imidlertid slike opplevelser gjenstand for stor skepsis.

Professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo, Kristian Gundersen, påpeker at det gjennom historien har vært mange som hevdet å kunne kommunisere med de døde eller lese menneskers liv, med eksempler som Marcello Haugen og Snåsamannen. Likevel understreker han at det ikke finnes noen etterrettelig forskning eller vitenskapelige studier som beviser at slike overnaturlige evner faktisk eksisterer. Gundersen tolker slike fenomener som psykologiske prosesser snarere enn metafysiske sannheter.

Han mener at det er naturlig at mennesker i sorg fører indre dialoger med sine kjære som en måte å bearbeide tapet på. For mange kan troen på at en avdød slektning har funnet fred i himmelen fungere som en viktig trygghetsmekanisme. Professoren uttrykker imidlertid en sterk bekymring og skepsis overfor personer som tilbyr paranormal hjelp mot betaling. Han anser dette som en kynisk utnyttelse av mennesker i en sårbar livssituasjon, hvor sorg blir gjort om til en økonomisk handelsvare.

For å forstå hva som faktisk skjer i kroppen og bevisstheten når livet ebber ut, kan man se til omfattende medisinske studier. En studie fra 2014 undersøkte 2000 tilfeller av hjertestans ved sykehus i England, USA og Østerrike. Av disse overlevde 330 personer, hvorav 140 ble intervjuet om sine opplevelser under den kliniske døden. Resultatene viste at halvparten av disse pasientene hadde sterke mentale inntrykk mens hjertet sto stille.

Opplevelsene kunne deles inn i flere kategorier. Noen opplevde intens frykt, panikk, et altomsluttende mørke eller en klaustrofobisk følelse av å være fanget. Andre beskrev en tilstand av total klarhet, et sterkt lys eller en gjennomtrengende følelse av varme og indre ro. Noen rapporterte om déjà vu, en følelse av at situasjonen var kjent fra før, mens andre kunne gjengi spesifikke lyder og samtaler fra sykehusrommet som fant sted mens de var bevisstløse.

Forskerne bak studien fant det viktig å skille mellom ulike typer mentale tilstander. De observerte en forskjell mellom levende drømmer, som oppstod mens personen sov, og syner som inntraff mens personen tilsynelatende var våken. I drømmetilstandene møtte mange avdøde venner, slektninger eller kjæledyr, noe som kan tolkes som hjernens måte å skape trøst på.

De våkne syner var ofte mer romlige, hvor pasientene følte at noen var fysisk til stede i rommet, snakket direkte til dem eller ventet på dem på den andre siden. Disse funnene bidrar til en kompleks debatt om hvorvidt bevisstheten opphører i det øyeblikket hjertet stopper, eller om hjernen produserer siste, intense impulser som tolkes som en reise mot noe annet





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nær-Døden-Opplevelser Bevissthet Klinisk Død Psykologi Medisinsk Forskning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Enighet mellom partene – ingen taxfree-streikHandel og Kontor og Virke ble enige på overtid i meklingen. Dermed avverget de en streik som ville rammet taxfreebutikker på flyplassene i de største byene.

Read more »

Nordsjøoljeprisen faller kraftig etter optimisme om fredsforhandlinger mellom USA og IranOljeprisen falt onsdag formiddag etter meldinger om fremgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Prisen har vært volatil siden krigen startet, og en eventuell avtale kan ha store konsekvenser for globale energimarkeder.

Read more »

Diplomatisk drakamp mellom USA og Iran med Pakistan som meklerEn analyse av de spente forhandlingene om våpenhvile mellom USA og Iran, der pakistansk diplomati møter iransk skepsis og israelsk usikkerhet.

Read more »

Nært fredsavtale mellom USA og IranUSA og Iran kan være nær enighet om en erklæring for å avslutte krigen. Pakistan har fungert som mekler, mens Donald Trump truer med nye angrep hvis avtalen ikke blir realisert.

Read more »

Enighet mellom partene i varehandelen – unngikk streikHandel og Kontor og Virke ble enige på overtid i meklingen. Dermed avverget de en streik som ville rammet taxfreebutikker på flyplassene i de største byene.

Read more »

Opplevelser mellom liv og død: Vitenskapen mot det uforklarligeEn utforskning av nær-døden-opplevelser basert på personlige vitnesbyrd, fysiologisk skepsis og omfattende medisinske studier på klinisk død.

Read more »