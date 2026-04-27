Merz anklager Iran for å ydmyke USA – advarer mot økonomiske konsekvenser

Tysklands opposisjonsleder Friedrich Merz kritiserer Irans forhandlingsstrategi og advarer om alvorlige økonomiske konsekvenser av konflikten. Han beskylder Iran for å ydmyke USA og uttrykker skepsis til USAs strategi.

Tyskland s konservative opposisjonsleder Friedrich Merz har rettet skarp kritikk mot Iran s fremgangsmåte i forhandlingene med USA , og hevder at Iran bevisst ydmyker den amerikanske supermakten.

Merz uttalte mandag at iranske myndigheter tillater amerikanske utsendinger å reise frem og tilbake, men uten at det fører til noen reelle fremskritt eller resultater. Han beskrev iranske forhandlere som svært dyktige – ikke til å forhandle, men til å *unngå* å forhandle. Uttalelsene kom under et besøk til en skole i Marsberg, Nordrhein-Westfalen, og ble rapportert av Reuters. Merz pekte spesifikt på nylige amerikanske forsøk på diplomati via Islamabad i Pakistan, som endte uten noen form for gjennombrudd.

Han mener at denne situasjonen representerer en alvorlig nedverdigelse av en hel nasjon, og rettet særlig kritikk mot Irans revolusjonsgarde. Han uttrykte bekymring for mangelen på en klar amerikansk strategi for å deeskalere konflikten, og stilte spørsmål ved USAs exitstrategi i forhold til Iran. Merz understreket at Tyskland og andre europeiske land ikke ble konsultert før USA og Israel iverksatte angrepet mot iranske mål den 28. februar.

Han fortalte at han umiddelbart etter angrepet formidlet sin skepsis direkte til USAs president Donald Trump, og at han ville ha uttrykt sin bekymring enda sterkere dersom han hadde visst at konflikten ville eskalere og vedvare i flere uker. Merz trakk paralleller til tidligere amerikanske militære engasjementer i Irak og Afghanistan, og antydet at den nåværende situasjonen kan utvikle seg til en lignende langvarig og kostbar konflikt.

Han påpekte at den økonomiske belastningen for Tyskland allerede er betydelig, og at konflikten tapper landet for store summer i skattepenger og økonomisk styrke. I tillegg advarte han om potensielle forstyrrelser i den globale handelen, spesielt i Hormuzstredet, som han hevder delvis er minelagt. Europa har tilbudt å sende tyske minesveipere for å rydde farvannet og sikre fri passasje for skipstrafikken.

Samtidig reiste Irans utenriksminister Abbas Araqchi til Russland etter mislykkede samtaler i Pakistan og Oman, noe som indikerer at Iran søker støtte fra andre internasjonale aktører. Merz’ uttalelser kommer på et tidspunkt hvor det er økende spenninger og uenighet mellom USA og flere europeiske Nato-land om håndteringen av konflikten med Iran. Denne uenigheten gjelder både strategien for å deeskalere situasjonen og spørsmålet om konsultasjon før militære operasjoner iverksettes.

Han fremhevet at europeiske land ønsker å unngå en ytterligere eskalering og foretrekker en diplomatisk løsning, men at de ikke har blitt tilstrekkelig involvert i beslutningsprosessen. Den konservative opposisjonslederen understreket viktigheten av europeisk selvstendighet og evnen til å handle uavhengig av USA i utenrikspolitiske spørsmål. Han antydet at Europas avhengighet av amerikansk militær beskyttelse og politisk ledelse er problematisk, og at det er nødvendig å styrke Europas egen forsvarsevne og diplomatiske kapasitet.

Merz’ kritikk av USAs handlinger og mangelen på konsultasjon med europeiske allierte er et uttrykk for en voksende skepsis i Europa til USAs utenrikspolitikk under president Trump. Han mener at USAs ensidige handlinger og mangel på respekt for internasjonale normer og avtaler undergraver den transatlantiske alliansen og skaper ustabilitet i verden. Han argumenterte for at Europa må ta en mer aktiv rolle i å forme den globale orden og forsvare sine egne interesser.

Merz’ uttalelser har skapt debatt i Tyskland og Europa, og har bidratt til å øke bevisstheten om de alvorlige konsekvensene av konflikten med Iran og behovet for en diplomatisk løsning. Han oppfordret til en mer koordinert og inkluderende tilnærming til konflikten, der alle berørte parter blir involvert i dialogen og arbeider sammen for å finne en fredelig løsning.

Han advarte mot å undervurdere de langsiktige konsekvensene av konflikten, og understreket at en eskalering kan få katastrofale følger for regionen og verden





