Messi scoring hat trick in World Cup match

Lionel Messi led Argentina to a decisive victory with his first World Cup hat trick, showcasing his enduring skill and connection with fans.

Med på laget var selvsagt Lionel Messi (38), som skulle legge til rette for enhver tvil om hans nivå i sin siste VM-dans. Ballkunstneren fra Rosario banket inn et praktfullt hat trick mot afrikanerne, noe som var hans første trippel i et verdensmesterskap.

Etter at Messi satte først ballen i nettet etter bare fire minutter, ble målet avblåst for offside, men han slo tilbake. Etter 17 minutter leverte fotballmagikeren en drømmescoring og sendte Argentina foran Algerie. Med en annen åpningsscoring for Argentina har Messi nå stått for landets første scoring i seks av de siste åtte VM-kampene. Etter timen dukket 38-åringen opp igjen og doblet ledelsen for Argentina.

Fotballegenden kunne på nytt peke mot himmelen i sin signaturfeiring etter å ha prikket inn 3-0-scoringen fra distanse. Etter kampen uttrykte Messi kjærlighet til de mange hvite og blå klærne på tribunen. Han sa: Så takknemlig til fansen, for en gang til viste de at Argentina er noe utrolig. Vi fylte stadion igjen.

Jeg vil bare at de skal nyte dette øyeblikket, nyte dagen slik vi gjør, og takke dem, for for oss er det alltid en stor fordel å spille med et hjemmepublikum. Avslutningsvis ble han spurt om hvem han ville feire triumfen med. Han svarte: Med familien min, med lagkameratene mine. Med de som alltid er der.

Jeg vil gjerne nyte det med dem. Ærlig talt, det er et veldig, veldig vakkert øyeblikk





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