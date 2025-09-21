Messi strålte igjen: To mål og assist for Inter Miami

Lionel Messi leverte nok en gang en minneverdig prestasjon for Inter Miami, med to mål og en målgivende pasning i en spennende MLS-kamp. Seieren styrket Inter Miamis posisjon i ligaen.

Argentineren Lionel Messi viste nok en gang sin klasse da han ledet Inter Miami til seier i en spennende MLS -kamp. Kampen var preget av mål , spenning og individuelle prestasjoner, og Messi var uten tvil kampens store stjerne. Etter å ha lagt opp til det første mål et, sikret han selv seieren med to scoringer, og demonstrerte igjen sin fantastiske teft for mål og evne til å påvirke kamper.

Det var tydelig at hans tilstedeværelse løfter laget, og hans bidrag er avgjørende for Inter Miamis ambisjoner i årets sesong. Forventningene er store, og prestasjonene hans er definitivt noe å bygge videre på.\Kampen startet relativt jevnt, men Messi satte sitt preg på kampen allerede etter en halvtime. Han spilte fram Tadeo Allende, som satte inn 1-0 for Inter Miami. Etter pausen utlignet Christian Benteke for motstanderlaget, men så var det Messis tur til å skinne. Han satte inn 2-1 etter et flott innlegg fra Jordi Alba. Med raske vendinger og presise avslutninger viste han hvorfor han regnes som en av de beste fotballspillerne gjennom tidene. Selv etter at Mateo Silvetti bommet på straffespark, fortsatte Messi å dominere. Han scoret sitt andre mål for dagen fem minutter før slutt, og fastsatte sluttresultatet til 3-1. Dette målet var hans 882. i karrieren, en imponerende statistikk som understreker hans historiske betydning for fotballen. Seieren var viktig for Inter Miamis posisjon i MLS, og Messi fortsatte å vise at han er i storform.\Med sine to mål i denne kampen økte Messi sin ledelse på toppscorerlisten i MLS. Han har nå 22 mål denne sesongen, noe som vitner om hans utrolige evne til å finne nettmaskene. I tillegg har han også notert seg for tolv målgivende pasninger, noe som viser at han også er en fremragende lagspiller. Inter Miami ligger godt an til å kvalifisere seg til sluttspillet i MLS, og Messis bidrag er helt sentralt for deres suksess. I tillegg til Messis prestasjon, ble også andre norske spillere involvert i kampene. Edvard Tagseth spilte nesten hele kampen da Nashville tapte 2-3 for Orlando City. Sigurd Rosteds Toronto spilte 1-1 mot Columbus Crew, mens Dennis Gjengaar var ubenyttet reserve i New York RBs 2-0-seier over Montreal. Dette viser at norsk fotball også er representert i den amerikanske ligaen, og spillernes prestasjoner er viktige for å profilere norsk fotball internasjonalt. Messi fortsetter å levere på et høyt nivå, og det er spennende å følge hans videre utvikling i MLS





Nettavisen / 🏆 1. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Lionel Messi Inter Miami MLS Fotball Mål

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Ønsker soldater i Afghanistan igjenDonald Trump sier Bagram-basen i Afghanistan skal tilbakeføres til USA: – Det er en times flytur unna der Kina lager sine atomvåpen, sa presidenten til journalister.

Les mer »

Liverpool holdt unna mot byrivalen - femte strake ligaseierEtter en imponerende start, gjorde serieleder Liverpool det nervøst for seg selv igjen.

Les mer »

Maguire blomstrer igjen: Roser kommunikasjonen under ny trenerTil tross for å ha blitt forsøkt fjernet fra Manchester United av Erik ten Hag, har Harry Maguire fått en ny vår under ny trener. Maguire roser kommunikasjonen og ledelsen i laget, og beskriver en tilnærming som minner om Solskjærs tid.

Les mer »

Liverpool holdt unna mot byrivalen - femte strake ligaseierEtter en imponerende start, gjorde serieleder Liverpool det nervøst for seg selv igjen.

Les mer »

Liverpool holdt unna mot byrivalen - femte strake ligaseierEtter en imponerende start, gjorde serieleder Liverpool det nervøst for seg selv igjen.

Les mer »

Liverpool holdt unna mot byrivalen - femte strake ligaseierEtter en imponerende start, gjorde serieleder Liverpool det nervøst for seg selv igjen.

Les mer »