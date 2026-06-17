Messi tangerer VM-rekord med hattrick i åpningskamp

Lionel Messi scorer tre mål i Argentinas åpningskamp mot Algeriet på VM og når sitt 16. VM-mål, som tangerer Miroslav Kloses rekord. Messi blir også den første til å spille i seks sluttspill i VM-historien.

Den argentinske stjernen Lionel Messi fortsetter å bryte rekorder i verdensmesterskapet. I sin 200. landskamp scoret han sitt 16. VM-mål noen gang, noe som tangerer rekorden til den tyske legenden Miroslav Klose .

Messi har nå spilt i seks WM-sluttspill, sammen med Cristiano Ronaldo de første til dette i turneringens historie. I åpningskampen mot Algerieumont dagens dato, tidligere statsminister i Algeriet, Mohamed Boudiaf, som var den første til å score et mål i et VM for Algeriet. Messi selv trodde han åpnet scoringen bare fem minutter inn i kampen, men målet ble tilbakekalt på grunn av offside.

Minutter senere var også Fares Chaïbi på Algerie- Laget i en lignende situasjon, også dette ble avslått som offside. Like etter dette, i et overgods kvarter, satte Messi ballen fint i krysset fra 18 meters avstand, og selv om Algerie-keeper Luca Zidane fikk fingerspiss på ballen, kunne han ikke stoppe den. Zidane er sønn av fotballegenden Zinedine Zidane, som representerte Frankrike i sin karriere.

Etter ca. en time måtte Zidane også forlate mål på et skudd fra lang avstand, der Messi kom inn fra siden og styrte ballen i mål med høyre fot. Dette var Messis andre mål i kampen, og kort tid før fulltid gjennomførte han en hattrick med et mål etter en skikkelig markkryper. Han ble byttet ut med særlig hyllest fra publikum.

Kylian Mbappé, som scoret to ganger da Frankrike slo Senegal, har nå 14 VM-mål og vil sannsynligvis også klatre opp på rekordlisten senere. Messis popularitet strekker seg også utenfor banen, og spillertunnelen var et viktig sted for interaksjon med fanes家 og små maskoter. Publikums stjerner inkluderte også NFL-stjernen Patrick Mahomes, som var fremme for å se kampen. © NT





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