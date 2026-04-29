Meta leverer sterke resultater, men økte investeringer skaper bekymring

Meta rapporterte inntekter på 56,31 milliarder dollar i første kvartal, over analytikernes forventninger. Likevel falt aksjekursen etter at selskapet annonserte økte investeringer i kunstig intelligens og en omfattende nedbemanning.

Meta har presentert sine resultater for første kvartal, og tallene viser en betydelig vekst i inntekter og resultat per aksje. Selskapet rapporterte inntekter på 56,31 milliarder dollar, en økning på 33 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Dette overgår analytikernes forventninger på 55,51 milliarder dollar. Resultatet per aksje endte på 10,44 dollar, betydelig høyere enn de ventede 6,65 dollar. Til tross for de positive tallene, har Meta-aksjen falt i etterhandelen, noe som indikerer en viss bekymring blant investorene. Denne nedgangen skyldes hovedsakelig en kraftig økning i selskapets investeringsplaner, spesielt innen kunstig intelligens (AI).

Meta forventer nå å investere mellom 125 og 145 milliarder dollar i år, en oppjustering fra tidligere estimater på 115-135 milliarder dollar. Denne økningen reflekterer forventninger om høyere kostnader for komponenter og behovet for å sikre tilstrekkelig kapasitet i datasentre. Samtidig som Meta satser stort på fremtiden, gjennomfører selskapet også en betydelig nedbemanning. Forrige uke ble det kunngjort planer om å si opp rundt 8.000 ansatte, som tilsvarer omtrent 10 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg vil selskapet ikke fylle rundt 6.000 ledige stillinger. Denne nedbemanningen er et ledd i en strategi for å øke effektiviteten og frigjøre ressurser til å finansiere de store investeringene i AI. Toppsjef Mark Zuckerberg har tydelig signalisert at AI er en prioritet for Meta, og selskapet er villig til å gjøre betydelige investeringer for å posisjonere seg som en ledende aktør innen dette feltet.

Investorene viser imidlertid en viss skepsis, og frykter at avkastningen på disse investeringene kan la vente på seg. Annonseinntektene, som fortsatt er en viktig inntektskilde for Meta, kom inn på 55,02 milliarder dollar, og overgikk dermed forventningene på 54,16 milliarder dollar. Antall daglige brukere var 3,56 milliarder, noe som er litt lavere enn forventet. Utover de finansielle resultatene og investeringsplanene, står Meta også overfor regulatoriske utfordringer.

EU-kommisjonen har varslet at Meta ikke har gjort nok for å beskytte barn under 13 år på Instagram og Facebook, og kan ilegge selskapet en bot på opptil seks prosent av den årlige globale omsetningen. Dette er en del av en bredere gransking av selskapets praksis knyttet til ungdomsbeskyttelse, og Meta forventer ytterligere rettssaker i USA som kan føre til betydelige tap. Selskapet erkjenner at disse juridiske og regulatoriske forholdene kan påvirke virksomheten og de finansielle resultatene betydelig.

Til tross for disse utfordringene, viser Metas resultater for første kvartal en solid vekst og en sterk posisjon i markedet. Selskapet fortsetter å investere i fremtiden, samtidig som det tar grep for å øke effektiviteten og håndtere regulatoriske krav. Fremtiden vil vise om Metas satsing på AI vil lønne seg, og om selskapet vil klare å navigere i det stadig mer komplekse regulatoriske landskapet





