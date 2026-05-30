Metanforordningen skaper bekymring i Norge og USA - EU vurderer forsiktig håndheving

EU står overfor press fra Norge og USA om å lempe på metanforordningen, som kan true gassforsyningen. Kommisjonen foreslår en overgangsperiode uten sanksjoner.

Frykten i EU for et langvarig prissjokk på olje og gass er stor. Samtidig har Norge , USA og olje- og gassektoren i et år advart om at EU risikerer å skape en selvpåført energikrise gjennom et av sine viktigste klimatiltak: metanforordningen.

Forordningen ble endelig vedtatt i 2024 og tvinger olje-, gass- og kullselskaper til å måle, rapportere og kutte metanutslipp blant annet gjennom strengere krav til lekkasjesøk, reparasjoner, fakling og ventilering. Metan er hovedbestanddelen i naturgass, men fungerer som en svært potent klimagass dersom den lekker ut i atmosfæren. I løpet av de 20 første årene etter utslipp skaper metan 80 ganger mer global oppvarming enn CO2.

En analyse fra Wood Mackenzie for petroleumslobbyen IOGP anslår at 43 prosent av EUs gassimport kan falle utenfor det som er godkjent i metanforordningen fra 2027. Derfor ber de om mer tid og tydeligere retningslinjer. EU-kommisjonen vil nå gi dem det, viser et utkast til et rådgivende dokument sendt til medlemslandene. Der står det at medlemslandene ikke bør håndheve sanksjoner i en begrenset tidsperiode, unntatt i tilfeller av store brudd.

Unntaksperioden er foreslått fra 2027 til og med 2029, men skal ikke utvides forbi det som er nødvendig for å sikre at det lages kontrakter for store nok volumer til å hindre forsyningsmangler. Det er altså ikke slik at produsentene slipper unna kravene, men de slipper å betale bøter dersom de bryter reglene. Norge har i et brev i 2025 til kommisjonen advart om at metanforordningen vil føre til en reduksjon i gassleveranser samt en økning i utslippene av klimagasser.

Regjeringen viser til at jevnlige inspeksjoner kan føre til en høyere økning i utslipp fra skipsfart enn en reduksjon i utslipp fra lekkasjer. Energidepartementet er bekymret for at økt vedlikeholdsarbeid vil kreve mer energi og dermed øke utslippene. Norge føler et stort ansvar for europeisk energisikkerhet og vurderer fremdeles om metanforordningen skal innlemmes i EØS-avtalen. Høyesterett skal ta stilling til om EØS-retten gjelder på sokkelen i oktober.

USA har også presset på. USAs ambassadør til EU, Andrew Puzder, har frontet saken i månedsvis og advarte i april om at metanforordningen kan hindre energihandelen mellom USA og EU. Samtidig viser tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA) at energisektoren står for mer enn en tredel av menneskeskapte metanutslipp, og at rundt 80 millioner tonn årlige metanutslipp fra fossil energi kan unngås med velkjent teknologi ofte til lav eller negativ kostnad.

Klimaorganisasjoner som Jutta Paulus fra De grønne mener oljelobbyen blåser opp konsekvensene. Hun sier at kostnadene ved metanforordningen er mindre enn 1 prosent av anslåtte gasspriser, og ingenting sammenliknet med prisøkningene fra geopolitiske hendelser. Dette sender et katastrofalt signal i møte med presset fra USA og undergraver vår energisikkerhet, sier Paulus. EUs metanforordning er en hjørnestein i unionens klimapolitikk.

Målet er å redusere metanutslipp fra fossil energiproduksjon med 50 prosent innen 2030. Men implementeringen har vist seg vanskelig. Norge, som er EUs nest største gassleverandør, har sammen med USA argumentert for at strenge krav kan true forsyningssikkerheten. Den norske regjeringen har tidligere argumentert mot at EØS-retten skal gjelde på den norske sokkelen, der olje- og gassproduksjonen finner sted.

Høyesterett skal ta endelig stilling til det spørsmålet i oktober, etter at EFTA-domstolen ga sin rådgivende uttalelse om at sokkelen er en del av EØS i februar. Samtidig har olje- og gasselskaper advart om at metanforordningen kan føre til at store volumer gass blir ekskludert fra det europeiske markedet. Ifølge analysen fra Wood Mackenzie kan hele 43 prosent av EUs gassimport være i faresonen dersom produsentene ikke klarer å oppfylle de nye kravene.

Dette gjelder særlig importert gass fra land utenfor EU, som USA, Qatar og Russland. Forordningen pålegger nemlig også importører å dokumentere at gassen er produsert i tråd med metankravene. Dette har skapt bekymring for at energiprisene kan stige ytterligere i en tid med høye priser og usikkerhet. Klimaorganisasjoner som Bellona og Zero har tatt til orde for å stå fast på forordningen.

De mener at teknologiske løsninger allerede finnes, og at kostnadene er lave. Jutta Paulus, europaparlamentsmedlem fra De grønne, sier at forslaget om å utsette sanksjoner er et knep for å blidgjøre gassprodusenter. Hun understreker at metanutslipp er et stort klimaproblem som må tas på alvor. Uten strenge regler risikerer EU å miste troverdigheten i klimapolitikken





