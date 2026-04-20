Meteorologer advarer: Kraftig værskifte med store snømengder i vente

Det varme været går mot slutten. Meteorologene varsler et markant skifte mot helgen, der snø, sludd og kalde luftmasser vil prege landsdelen med opptil en halv meter snø enkelte steder.

Det er på tide å legge bort solbrillene og finne frem vinterutstyret, for nå er det slutt på den milde perioden som mange har satt pris på den siste tiden. Meteorologene er nå samstemte i sine prognoser: Et markant og tydelig vær skifte står for tur, og det vil merkes godt når helgen setter inn. Det som har vær t en varm og behagelig start, blir fra og med fredag erstattet av betydelig kjøligere luftmasser, snø og sludd.

Dette er ikke bare en liten endring i temperaturen, men et værfenomen som vil prege hverdagen til folk flest i hele regionen. Statsmeteorolog Eirik Samuelsen er tydelig i sin vurdering på sin værblogg, hvor han peker på at usikkerheten knyttet til helgens vær er i ferd med å forsvinne. Det er all grunn til å forberede seg på at vinteren gjør et comeback, og det i betydelig grad. De siste beregningene antyder at vi kan få mellom 10 og 30 centimeter snø i løpet av en 72-timers periode, men lokalt kan nedbørsmengdene bli langt mer ekstreme. Det er meldt om potensielle fall på opp mot 40 til 50 centimeter i enkelte utsatte områder, noe som kan by på utfordringer for både trafikksikkerheten og fremkommeligheten i helgen. Statsmeteorolog Rebekka Steene ved Vervarslinga for Nord-Norge bekrefter situasjonsbeskrivelsen. Selv om det alltid er visse usikkerhetsmomenter når det gjelder nøyaktige mengder og form på nedbøren, er det hevet over enhver tvil at kulden kommer for fullt fra torsdag kveld. Årsaken til denne plutselige endringen er et lavtrykk som bygger seg opp i Barentshavet, og som sender nordvestlig vind rett inn mot Troms. Dette værsystemet treffer kystområdene først, før det beveger seg gradvis innover mot landet. Steene påpeker at sjansen for at nedbøren faller som snø øker jo lenger inn i landet man kommer, noe som vil gi et vinterlig preg over store deler av fylket. I tillegg til snøfallet, må man også være forberedt på at vinden vil øke i styrke, med meldinger om opp mot kuling i kastene langs kystlinjen. Dette vil forsterke følelsen av kulde og gjøre opplevelsen av værskiftet enda mer intens for alle som skal ferdes utendørs i dagene som kommer. Det ser ut til at de kalde luftmassene vil bite seg fast i regionen frem til midten av neste uke, før det igjen er muligheter for at mildere luftmasser kan slippe til neste onsdag. Spørsmålet mange nå stiller seg, er om snøen faktisk vil bli liggende, eller om den vil smelte bort med en gang. Eirik Samuelsen er rimelig klar i sin spådom: Til tross for at det kan være plussgrader på dagtid, vil nok snøen klare å feste seg på bakken. Dette gjelder spesielt når det kommer intense nedbørsbyger, og ikke minst i de kalde nattetimene hvor temperaturene synker. Dette er en viktig påminnelse til alle bilister om å sørge for å ha skiftet til vinterdekk dersom man ikke allerede har gjort det, ettersom forholdene på veiene raskt kan gå fra bare til glatte og utfordrende. Det er derfor oppfordringen fra meteorologene er klar: Følg med på de siste væroppdateringene, vær forberedt på raske endringer, og ta nødvendige forholdsregler for å sikre at helgen forløper uten uønskede hendelser som følge av det kommende vinterværet





