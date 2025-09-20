Meteorologisk institutt offentliggjør navn på fremtidig ekstremvær

Meteorologisk institutt avslører en hemmelig liste over navn på fremtidig ekstremvær, og følger dermed en europeisk trend for åpenhet. Endringen kommer som en del av en større satsing på å forbedre varslingen og forberede befolkningen på kommende ekstremværhendelser.

Helt siden 1994 har ekstremvær i Norge blitt navngitt, en tradisjon som har hjulpet til med å kommunisere og forberede seg på alvorlige værhendelser. Navn som Hans, Dagmar og Urd har blitt synonymer med ødeleggende stormer, og listen over navn har vært nøye utarbeidet av Meteorologisk institutt i samarbeid med de andre nordiske landene. Denne praksisen, som er etablert i forkant av værsesongene, har nå gjennomgått en betydelig endring.

Meteorologisk institutt har bestemt seg for å endre på listen som frem til nå har vært holdt hemmelig. Denne overgangen reflekterer en trend i Europa, hvor offentliggjøring av navnene på ekstremvær er normen. Direktør for værvarslingsdivisjonen, Bård Fjukstad, forklarer at Meteorologisk institutt har vært en del av en eksklusiv gruppe som har holdt navnene hemmelige, men nå ønsker de å tilpasse seg den mer transparente tilnærmingen som er vanlig i resten av Europa. Meteorologene ved instituttet har hatt tilgang til den interne listen, og den kommende offentliggjøringen markerer et viktig skifte i hvordan informasjon om ekstremvær håndteres. Fjukstad påpeker at bekymringen for å holde listen hemmelig har vært knyttet til faren for at andre aktører skulle spekulere i kommende stormer uten tilstrekkelig faglig grunnlag. Erfaringene fra resten av Europa har imidlertid vist at denne bekymringen kanskje er ubegrunnet, og at fordelene ved åpenhet veier tyngre.\Klimaendringene spiller en sentral rolle i hyppigheten og intensiteten av ekstremvær. FN's klimapanel har dokumentert hvordan klimaendringene allerede påvirker nedbørsmønstre og fører til mer alvorlige flommer og skred. Økt ekstremnedbør er et resultat av menneskeskapte klimaendringer, som øker sjansen for mer konsentrert og intens nedbør. Dette skyldes at høyere temperaturer fører til økt fordampning og at atmosfæren kan holde på mer vann. Vårflommene kommer tidligere, og flommer oppstår oftere og kraftigere mange steder i verden. I tillegg til flom, øker økt nedbør og smelting av snø og isbreer faren for jordskred, spesielt i bratte fjellområder. Befolkningsvekst og turisme bidrar også til å øke risikoen for jordskred ved å sette press på naturen. For å begrense de negative konsekvensene av ekstremvær er det avgjørende å redusere klimagassutslippene. Jo mindre klimagasser verden slipper ut i årene som kommer, jo mindre oppvarming vil vi oppleve, og faren for ekstremvær vil reduseres. I tillegg til utslippskutt er det viktig med tiltak som varslingssystemer og bedre planlegging av infrastruktur for å begrense skadene. Internasjonalt er det et mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader Celsius, men med dagens politikk ser vi ut til å gå mot en oppvarming på 2,8 grader, ifølge UNEP.\Navngivningen av ekstremvær i Norge har utviklet seg over tid, og beslutningen om å offentliggjøre listen gjenspeiler et ønske om å øke åpenheten og effektiviteten i værvarslingen. En konkret hendelse som viser viktigheten av varsling var orkanen som raste i Sognefjorden og Nord-Trøndelag, og som forårsaket store ødeleggelser. I kjølvannet av denne hendelsen ble det bestemt at ekstremvær skulle navngis som en del av en mer effektiv varsling til myndigheter og andre instanser. Tradisjonelt har meteorologene fulgt retningslinjer for navngivning, og unngått navn som brukes av kongelige eller navn med visse bokstaver. Fjukstad og hans kolleger i Danmark og Sverige skal nå samarbeide om å utarbeide en ny felles liste. Spørsmålet om hvordan publikum vil få tilgang til denne nye listen er fremdeles under vurdering, og detaljene rundt offentliggjøringen er ventet å bli annonsert snart. Denne endringen i praksis understreker en utvikling mot mer åpenhet og en forbedret evne til å forberede seg på og håndtere ekstremvær





