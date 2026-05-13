Meteorologisk institutt: Varmere sommer i Norge og Europa, med lav sjanse for kaldere vær

Meteorologisk institutt har kommet med sitt sesongvarsel for juni, juli og august, og prognosene peker mot en varm sommer både i Norge og store deler av Europa. Statensmeteorolog Emilie Carin Rønning advarer mot en varmere sommer, og sannsynligheten for at sommeren blir varmere enn normalen er rundt 50 prosent for hele landet, med lav sjanse for en kaldere sommer i Østlandet og Sør-Norge.

Meteorologisk institutt redegjør for sitt sesongvarsel for juni, juli og august, og det ser ut til at vi kan forvente en varm sommer i Norge og store deler av Europa.

Ifølge prognosene er det rundt 50 prosent sannsynlighet for at sommeren blir varmere enn normalen i hele landet, med lav sjanse for en kaldere sommer i Østlandet og Sør-Norge. Meteorologene har delt sesongvarselet i tre kategorier: nær normalt, våtere enn normalt og tørrere enn normalt, og signalene er tydeligste for Nord-Norge med størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Været kan påvirkes av værfenomenet El Niño, som kan føre til høyere temperaturer og tørke, samt færre tropiske sykloner.

Det er viktig å være forberedt og følge med på værmeldingen for en varmere sommer





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Meteorologisk Institutt Sesongvarsel Varmere Sommer El Niño Værfenomen Varme Dager Nårvær Regndeler Karlsruhe Solna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lovv representerer Norge i Eurovision Song Contest med låta «Ya Ya Ya»Lovv, en norsk artist, har vunnet Melodi Grand Prix og er klar til å representere Norge i Eurovision Song Contest med låta «Ya Ya Ya». Torsdag er det planlagt for den andre semifinalen i sangkonkurransen, hvor han skal kjempe om en plass i den store finalen i Wien lørdag 16. mai.

Read more »

Direktetog forbinder Danmark og Norge for første gang på over 20 årI 2028 blir det mulig å ta direktetog hele veien fra Oslo til Berlin.

Read more »

– Det er politisk bestemt at vi skal ha høye matpriser i NorgeRenta virker ikke på matprisene, fastslår BI-økonom.

Read more »

Prognosene er klare: Sommeren blir varmereNå er værvarselet for sommermånedene klare. Prognosene viser at vi går en varmere sommer i møte.

Read more »