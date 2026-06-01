Mette Frederiksen møter dansk konge for å danne regjering - Budanov håper på fred før vinteren

Mette Frederiksen skal informere den danske konge om sin regjeringsdannelse. Samtidig触发器 ukrainski stabssjef håper på fredsløsning før vinteren. I Midtøsten er det usikkert om Israel vil bombe Beirut, mens Bellona bønnfaller om penger for å overleve.

I sosiale medier skriver forhandlingsleder Mette Frederiksen at hun er på vei for å møte den danske kongen. Møtet er også notert i kalenderen til det danske kongehuset.

Det forventes at Frederiksen vil informere kongen om at hun er klar til å danne en regjering bestående av Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. I en annen sak er en politimann i Øst politidistrikt dømt til fengsel for mishandling, vold og drapstrusler mot sin tidligere ektefelle. Overgrepene pågikk over tre år, fra 2020 til 2023, og inkluderte fysisk vold, truende tekstmeldinger og drapstrusler.

Kvinnens bistandsadvokat, Lene Høivang, beskriver at det var særlig skremmende for henne at den tidligere ektefellen brukte sin stilling som politimann som en del av volden og trusselbildet. Mannen har kun erkjent å ha lagt henne i bakken ved to tilfeller, men mente at han la henne forsiktig ned på gulvet. Domenet falt i Vestfold tingrett, hvor mannen ble dømt til ett år og fire måneder i fengsel.

Han har også fått kontaktforbud mot kvinnen i fem år og må betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning. Forsvareren, advokat Steinar Thomassen, opplyser at han ikke har snakket med klienten ennå og kan derfor ikke kommentere dommen. Stabssjefen til den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj, Kyrylo Budanov, mener at en fredsavtale for Ukraina til vinteren er realistisk. I en pressekonferanse mandag sa Budanov at presidentens instruksjoner er å prøve å gjøre slutt på krigen så fort som mulig, fortrinnsvis før vinteren.

I et intervju søndag uttrykte Zelenskyj ønske om å presse på for samtaler med Russland om en fredsavtale før vinteren, siden Ukraina nå er i en bedre strategisk situasjon. Ifølge Budanov vil en amerikansk delegasjon besøke Kyiv og Moskva i nær framtid, uten ytterligere detaljer.

I Midtøsten-saken skrev Donald Trump på sine sosiale medier, Truth Social, etter en samtale med israelsk statsminister Benjamin Netanyahu at han hadde en svært produktiv samtale med Netanyahu og at Israel ikke vil sende styrker til Beirut. Han hevdet også å ha hatt en god samtale med Hizbollah, som skal ha gått med på å stanse skytingen dersom Israel ikke angriper dem. Verken Israel eller Hizbollah har bekreftet noen våpenhvilse eller israelsk tilbaketrekking fra Sør-Libanon.

Netanyahu varslet tidligere mandag om israelsk bombing av Beiruts sørlige forsteder, noe som provoserte Iran. Ifølge iranske medier har Iran satt samtalene med USA på is og truer med krig på flere fronter dersom Israels fortsetter angrepene i Libanon. To israelske kilder sier til Reuters at Israel venter på et klarsignal fra Trump før de gjennomfører trusselen om bombing.

En kilde nær Hizbollah sier at gruppen ikke har forpliktet seg til å stanse angrepene mot Nord-Israel så lenge Israel bomber i Libanon. I en annen sak ber organisasjonen Bellona om økonomisk bistand for å unngå konkurs. Sjaktsjef Frederic Hauge forteller at de trenger å skaffe inn 8 millioner kroner innen neste mandag, ellers må de begjære oppbud. Lønn for mai står på vent, og de kan ikke få lån fordi de ikke har sikkerheter.

Problemen skyldes at de har forskutt penger til egen aktivitet som skal til Bellona Europa. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier at de mistet store inntekter i mai og har arbeidet knallhardt for å skaffe inntekter og kutte utgifter med syltynne marginer. I Norge meldes en kraftig kollisjon på en vei. Operasjonsleder Kjetil Elnan Ringseth opplyser at alle skal være ute av bilene, men at det er meldt personskade.

Detaljer om kollisjonen er foreløpig begrenset. Den amerikanske delstaten Florida saksøker OpenAI og administrerende direktør Sam Altman. Det påstås at KI-tjenesten er utrygg, ifølge søksmålet





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mette Frederiksen Dansk Konge Regjeringsdannelse Ukraina Fred Vinter Israel Hizbollah Beirut Iran Donald Trump Benjamin Netanyahu Bellona Konkurs Florida Openai Sam Altman KI Kollisjon Norge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprins Haakon må forlate Japan tidligere på grunn av Mette-Marit sin helseKronprins Haakon må forkorte sitt offisielle Japan-besøk etter at kronprinsesse Mette-Marit har blitt verre. Samtidig er dronning Sonja sykmeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt, og har blitt innlagt på Rikshospitalet. Kong Harald bekreftet at hun reiser hjem, men tilstanden er fortsatt kritisk. Kongefamiliens kapasitet er svekket og en debatt om hvem som kan bære byrden har startet.

Read more »

Frankrike ber om ekstraordinært møte i FNs sikkerhetsråd om LibanonSamtidig varsler Israels statsminister Benjamin Netanyahu en utvidet bakkeoperasjon.

Read more »

Norge må forstå USA sin fokus på Stillehavet og samtidig ta europeisk ansvar, sikrer forsvarsministerForsvarsminister Tore O. Sandvik deltok på Shangri-La Dialogue i Singapore, hvor han GA Weaverat at den økte rivaliseringen mellom USA og Kina og nyeArktiske sjøruter gjør Stillehavet sentralt for norsk sikkerhetspolitikk. Han understreket at Europa må ta større ansvar og at Norge bør vise forståelse for USAs strategiske rettetning mot Stillehavet. Kinas økte interesser i Arktis og strategiske nye ruter vil også påvirke Norge og NATO, ifølge ministeren.

Read more »

– Har fyrt på alle sylindereGassfraktrederiet BW LPG seiler i et sterkt fraktmarked, men det er samtidig «betydelig usikkerhet» om utsiktene.

Read more »