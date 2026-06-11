Mexico og Sør-Afrika 1-1 i VM-åpningen

Raúl Jiménez scoret sitt 46. landsholdsmål for Mexico mot Sør-Afrika i Mexico City, etter 67 minutter. Mexico hadde en god start mot Sør-Afrika, men ble slått 1-0 i første omgang. Sør-Afrikas keeper sendte ballen rett i beina på Álvaro Fidalgo, som ikke fikk avsluttet. Mexico hadde flere sjanser, men ikke minst for Raúl Jiménez. Kampen endte 1-1.

Raúl Jiménez scoret sitt 46. landsholdsmål for Mexico mot Sør-Afrika i Mexico City, etter 67 minutter. Det var en rørende scoring, ifølge Øyvind Alsaker på TV 2.

Mexico hadde en god start mot Sør-Afrika, men ble slått 1-0 i første omgang. Sør-Afrikas keeper sendte ballen rett i beina på Álvaro Fidalgo, som ikke fikk avsluttet. Mexico hadde flere sjanser, men ikke minst for Raúl Jiménez. Mexico arrangerer årets VM sammen med Canada og USA, og vertslandet har ikke tapt en åpningskamp i VM siden 1994.

Sør-Afrika er tilbake i VM for første gang siden de selv var vertsnasjon i 2010. Kampen endte 1-1





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