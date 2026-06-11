Mexico starter VM med seier, Raúl Jiménez scoret sitt første VM-mål

Mexico slo Sør-Afrika 2-0 i åpningskampen til VM på Azteca-stadionet. Raúl Jiménez scoret det avgjørende målet med hodet 20 minutter før slutt. Sør-Afrika havnet tidlig i vanskelige situasjoner og fikk to røde kort. Mexico, som ikke har tapt en åpningskamp i et VM siden 1994, vant også denne gangen. Azteca-stadionet er nyrenovert til VM og har vært vitne til flere ikoniske øyeblikk i VM-historien.

Mexico slo Sør-Afrika 2-0 i åpningskampen til VM på legendariske Azteca-stadionet. Raúl Jiménez , som har gjennomført flere nedturer i sin karriere og mistet faren i mars, scoret det avgjørende målet med hodet 20 minutter før slutt.

Under feiringen kom tårene. Sør-Afrika havnet tidlig i vanskelige situasjoner og fikk to røde kort. Mexico, som ikke har tapt en åpningskamp i et VM siden 1994, vant også denne gangen. Azteca-stadionet er nyrenovert til VM og huser over 87.000 tilskuere.

Det har i forkant av åpningskampen vært varslet flere protester, blant annet fra lærere og grupper som leter etter savnede. Håpet er å legge press på myndighetene. I alt fem kamper skal spilles på Azteca, og den siste avvikles i åttedelsfinalen. Arenaen har arrangert to VM-finaler og har vært vitne til flere ikoniske øyeblikk i VM-historien





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Mexico Sør-Afrika VM Azteca-Stadionet Raúl Jiménez Seier Røde Kort

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