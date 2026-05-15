Michael Banks trekker seg som sjef for grensepolitiet

Lytt til saken Sjefen for det amerikanske grensepolitiet, Michael Banks , kunngjorde torsdag at han trekker seg fra stillingen. Det skjer bare uker etter at avisen Washington Examiner publiserte alvorlige anklager mot ham.

– Det er bare på tide, sa Banks i et intervju med Fox News. Banks ble utnevnt som sjef for grensepolitiet i januar i fjor, kort tid etter at Donald Trump tok over som president. – Jeg føler at jeg har fått skipet tilbake på rett kjøl, fra den minst sikre, mest kaotiske grensen til den sikreste grensen dette landet noensinne har sett, sa Banks i intervjuet.

Han la til at det etter 37 år i offentlig tjeneste nå er tid for «å nyte familien og livet». Det er foreløpig ikke kjent hvem som tar over. Anklager om sexkjøpAvgangen kommer i kjølvannet av en sak Washington Examiner publiserte i begynnelsen av april. Avisen hevdet at Banks gjentatte ganger hadde reist til Colombia og Thailand, der hen skal ha betalt for sex med prostituerte.

Banks har ikke selv kommentert anklagene. Han har heller ikke vist til disse som årsaken til avgangen. Avisen baserte artikkelen på anonymiserte utsagn fra seks nåværende og tidligere ansatte i grensepolitiet. Ifølge dem skal Banks ha skrytt av sexkjøpene over en periode på ti år.

– Jeg vet ikke hvordan han ble sjef for grensepatruljen med den karakteren, sa en tidligere agent til Washington Examiner. En annen kilde påpekte at etaten blant annet jobber med å bekjempe menneskehandel. – Hvis du deltar i slike aktiviteter, støtter du menneskehandel og utnyttelse av kvinner, sa agenten. En talsperson for grensepolitiet uttalte til avisen at «saken er avsluttet», og at anklagene «går mer enn et tiår tilbake i tid og ble gransket for flere år siden».

Tredje på kort tidGrensepolitiet sorterer under departementet for innenlands sikkerhet. Dette er den tredje sore lederendringen i departementet på kort tid, skriver CNN. President Donald Trump sparket sikkerhetsminister Kristi Noem i mars, etter måneder med kontroverser knyttet til pengebruk på reklamekampanjer og to dødelige skyteepisoder der amerikanske borgere ble drept av føderale agenter i Minneapolis. Markwayne Mullin, en tidligere republikansk senator fra Oklahoma, overtok jobben.

I tillegg går Todd Lyons, fungerende direktør for immigrasjonsmyndigheten ICE, av i slutten av mai. Han erstattes av David Venturella





