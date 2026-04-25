Regissør Dan Reed gjentar sine anklager mot Michael Jackson i et nytt intervju, samtidig som Bryne Fotballklubb sørger over tapet av en trofast støttespiller, Sverre Sele.

For flere år siden skapte Michael Jackson -dokumentaren « Leaving Neverland » store reaksjoner globalt. I tiår har det sirkulert rykter om at «popens konge» misbrukte unge gutter.

I et nytt intervju med Oprah Winfrey, som er en del av spesialprogrammet «After Neverland», blir de to mennene som anklager Michael Jackson for seksuelle overgrep mot barn da de var mindreårige, intervjuet. Etter at dokumentaren ble publisert ble Jackson anklaget for ti straffbare forhold, inkludert seksuelt misbruk av barn, kidnapping, ulovlig frihetsberøvelse og utpressing. Etter en rettssak som varte i 14 uker, ble han frikjent for alle anklagene.

I 2019, 16 år senere, kom dokumentaren «Leaving Neverland», som brakte anklagene frem i lyset igjen, ti år etter Jacksons død. I dokumentaren forteller James Safechuck og Wade Robson, som nå er voksne, at popkongen misbrukte dem da de var henholdsvis syv og ti år gamle. Begge danset for Michael Jackson i barndommen og har senere kommet med disse alvorlige påstandene.

Regissør Dan Reed, som sto bak dokumentaren, som nå er fjernet fra HBO etter et forlik med Jackson-familien, uttaler seg i et ferskt intervju i forbindelse med premieren på den nye filmen om Michael Jacksons liv, «Michael». Reed sier han lærte at Michael Jackson hadde seksuelle forhold med mindreårige gutter, og at han så dette som en mulighet til å lage en film om seksuelle overgrep mot barn.

Han beskriver Jackson som en «veldig ekkel mann som skadet mange barn», og understreker at dette ikke opphever hans status som entertainer. Tidligere har Reed jobbet med dokumentarfilmer om terrorisme og krig, men tok altså en ny retning med denne saken. Han forteller at han i utgangspunktet var skeptisk, men at han etter grundige undersøkelser fant Safechucks og Robsons forklaringer detaljerte og overbevisende. Han kritiserer også at mange velger å ignorere anklagene og bare fokusere på Jacksons musikk og underholdningsverdi.

I dag strømmes Jacksons musikk mer enn noen gang, musikalen «MJ» er en suksess, og filmen «Michael» forventes å bli en stor kinosuksess, med billettinntekter på 18,5 millioner dollar på premieredagen. Reed mener Jackson «slipper unna» på grunn av sine enorme ressurser og dyktige advokater, og at mange ønsker å glemme anklagene og bare nyte musikken. I tillegg til denne saken, har det nylig gått bort en høyt elsket klubbmann i Bryne Fotballklubb, Sverre Sele.

Erling Braut Haaland (25) har uttrykt sin sorg over dødsfallet. Daglig leder i Bryne Fotballklubb, Hans-Øyvind Sagen, forteller at klubben er i dyp sorg etter Sele sitt bortfall. Sele startet Bryne-butikken og har vært involvert som lagleder og materialforvalter i mange år. Han beskrives som en person som jobbet i bakgrunnen og sørget for at alt fungerte, uten å søke oppmerksomhet.

Bryne Fotballklubb skriver i en kondolanse at Sele har vært en uvurderlig del av A-laget siden 1996, og at han alltid sørget for at alt var på plass med en imponerende arbeidsinnsats og et stort hjerte for klubben. Sverre Sele sitt dødsfall berører mange, inkludert Erling Braut Haaland, som spilte for Bryne i 2016 og 2017. Sagen forteller at alle spillerne i A-troppen hadde kontakt med Sele, som alltid var ansvarlig for utstyr.

Sele var også veldig stolt av Haalands utvikling. Bryne-butikken var et sted hvor mange fans og spillere kunne møte Sele, og han vil bli savnet av mange i klubben og lokalsamfunnet. Hans dedikasjon og lojalitet til Bryne Fotballklubb vil bli husket lenge





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran sier at de har stengt Hormuzstredet igjen – viser til USAs blokadeHormuzstredet er på nytt stengt, heter det i en kunngjøring fra landets militære ledelse.

Read more »

Iran sier at de har stengt Hormuzstredet igjen – viser til USAs blokadeHormuzstredet er på nytt stengt, heter det i en kunngjøring fra landets militære ledelse.

Read more »

Austin Butler og Michael B. Jordan overtar «Miami Vice»-rolleneAustin Butler og Michael B. Jordan skal spille hovedrollene i en ny filmatisering av «Miami Vice», med Joseph Kosinski som regissør. Filmen, «Miami Vice '85», kommer på kino sommeren 2027.

Read more »

Austin Butler og Michael B. Jordan overtar i ny «Miami Vice»-filmAustin Butler og Michael B. Jordan skal spille hovedrollene i en ny filmatisering av «Miami Vice», regissert av Joseph Kosinski og med manus av Dan Gilroy. Filmen, med tittelen «Miami Vice '85», er planlagt å komme på kino sommeren 2027.

Read more »

Manchester Uniteds travle sommer: Spillere inn og utManchester United forbereder seg på et aktivt overgangsvindu med både nye innkjøp og spillersalg. Michael Carrick ser ut til å bli permanent trener og vil ha stor innflytelse på overgangene. Fokuset er på å forsterke midtbanen, men klubben må også kvitte seg med flere spillere.

Read more »

Carrick om Solskjær og trenerrykter – Ukraina kritiserer egne ledereMichael Carrick uttrykker respekt for Ole Gunnar Solskjær og kommenterer rykter om at han selv kan bli ny trener. Samtidig meldes det om kritikk i det ukrainske forsvaret etter bilder av underernærte soldater ved fronten, noe som har ført til at en brigadesjef er blitt sparket.

Read more »