Michael Jackson opplever enorm strømmestigning etter suksessen med biografifilmen Michael

Den nye filmen om Michael Jackson har ført til en eksplosjon i avspillinger av musikken hans, med rekordtall på både strømmetjenester og kinoer.

Den biografiske spillefilmen med tittelen Michael har skapt en helt utrolig bølge av interesse for popstjernen Michael Jackson , selv mange år etter hans bortgang i 2009.

Filmen, som er regissert av den anerkjente Antoine Fuqua, gir et dyptdykk i livet til en av musikkhistoriens mest innflytelsesrike artister, og dekker den formative perioden fra 1966 helt frem til 1988. En av de mest bemerkelsesverdige beslutningene i produksjonen var å caste Jacksons egen nevø, Jaafar Jackson, i hovedrollen, noe som har gitt filmen en autentisitet som publikum tydelig har respondert positivt på.

Denne filmatiske reisen gjennom popkongens liv har ikke bare fascinert kinogjengere, men har også fungert som en massiv katalysator for en fornyet interesse for hele musikkataloggen hans. Effekten av filmen kan leses direkte ut av de nyeste strømmetallene fra USA, som viser en vekst uten sidestykke. I perioden fra 24. til 30. april ble sololåtene til Michael Jackson spilt av hele 137,5 millioner ganger på ulike digitale plattformer.

Ifølge data fra Luminate, som er formidlet via Billboard, representerer dette en økning på hele 146 prosent sammenlignet med tidligere perioder. For å sette dette i perspektiv, var den tidligere rekorden hans på 53,7 millioner avspillinger i en uke, noe som ble oppnådd i oktober 2019. Det er interessant å merke seg at denne tidligere toppen sammenfalt med Halloween-perioden, da albumet Thriller tradisjonelt sett får et oppsving på grunn av sin tematiske tilknytning til høytiden.

At de nye tallene er mer enn en dobling av denne rekorden, vitner om en ekstremt sterk kulturell gjenkomst. Det er ikke bare solokarrieren som nyter godt av den massive oppmerksomheten rundt filmen. Også familiegruppene har sett en betydelig vekst i popularitet. The Jackson 5 opplevde en økning på 135 prosent, noe som resulterte i over 10,1 millioner avspillinger i den aktuelle uken.

Samtidig steg interessen for The Jacksons med 57 prosent. Dette viser at publikum ikke bare søker etter de største hitsene, men også ønsker å utforske røttene til Michael Jacksons musikalske reise og forstå hvordan han utviklet seg fra et barnestjerne-fenomen til en global superstjerne. Denne helhetlige interessen for Jackson-familien understreker filmens evne til å kontekstualisere artistens liv og karriere på en måte som resonnerer med både gamle og nye fans. På hitlistene ser vi også en dramatisk utvikling.

Det legendariske albumet Thriller har gjort et spektakulært comeback på Billboard 200, hvor det klatret helt opp til en syvendeplass. Salget og strømmingen av albumet tilsvarte 45 000 solgte enheter, noe som utgjør en oppgang på hele 425 prosent. Når det gjelder enkeltsanger, er det Billie Jean som leder an i anslaget med 9,4 millioner avspillinger, noe som førte til at låten returnerte til Billboard Hot 100 på en 38. plass.

Det er sjeldent at sanger fra 80-tallet returnerer så høyt på listene uten at det er snakk om en massiv trend på sosiale medier eller en stor filmatisk begivenhet som dette. Suksessen stopper ikke ved musikkstrømming, men strekker seg også til kinolerrete i en skala man sjelden ser for biografiske filmer. I åpningshelgen spilte Michael inn 97 millioner dollar i USA og Canada, mens det globale utbyttet var på hele 218,8 millioner dollar.

Ifølge Billboard er dette nye rekorder for biografiske filmer, noe som bekrefter at interessen for Michael Jackson er like sterk globalt som den var i hans storhetstid. Ved å kombinere sterkt skuespill med en gripende fortelling om berømmelse, press og talent, har Antoine Fuqua klart å skape et verk som ikke bare fungerer som underholdning, men som også gjenoppliver arven etter en artist som forandret popmusikken for alltid.

Dette fenomenet viser at musikk og film sammen kan skape en synergieffekt som bringer fortiden inn i nåtiden for en helt ny generasjon lyttere





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michael Jackson Musikk Film Billboard Popkultur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Noreg har ingen plan B for den digitale grunnmurenI Ukraina kunne éin person i praksis påverke forsvarsevnen til ein heil nasjon.

Read more »

Rubio sier at den offensive delen av Iran-krigen er avsluttetUSA har oppnådd målene med krigen mot Iran og den offensive delen av krigen er avsluttet, sier utenriksminister Marco Rubio.

Read more »

Norge mangler en Plan B i den digitale verdenArtem Kutovyi argumenterer for at Norge må fokusere på fysisk infrastruktur og hardware-selvstendighet for å unngå å bli avhengig av utenlandske teknologileverandører. Mens Europa diskuterer reguleringer som AI Act og GDPR, er det USA og Kina som kontrollerer den fysiske materien. Norge må bygge og subsidiere egen maskinvare for å sikre suverenitet i kritisk infrastruktur.

Read more »

Den farlige myten om ungdom og rusBåde unge og deres foresatte får inntrykk av at narkotikabruken er langt mer utbredt enn den faktisk er.

Read more »

Norge mangler en Plan B i den digitale verdenArtem Kutovyi argumenterer for at Norge må investere i egen maskinvare og infrastruktur for å oppnå digital suverenitet, i stedet for å stole på utenlandsk teknologi og reguleringer. Han sammenligner situasjonen med Game of Thrones, hvor fysiske ressurser er avgjørende i kampen mot geopolitiske motstander.

Read more »

Norge mangler en Plan B i den digitale verdenArtem Kutovyi argumenterer for at Norge må fokusere på fysisk infrastruktur og maskinvare for å oppnå digital suverenitet, i stedet for kun å stole på åpne kildekode og reguleringer. Han advarer mot avhengighet av amerikanske og kinesiske teknologileverandører og understreker behovet for nasjonal kontroll over kritisk infrastruktur.

Read more »