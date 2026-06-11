Microsoft-grunnlegger NAME må svare på spørsmål om sitt forhold til Epstein under en høring foran \"The House Oversight Comittee\" i Capitol Hill tirsdag. I disse dager gjøres det en rekke utspørringer av involverte i forbindelse med etterforskningen av forbryteren.

Microsoft -grunnleggeren måtte svare på en rekke spørsmål om sitt forhold til Epstein under en høring foran \" The House Oversight Comittee \" i Capitol Hill tirsdag.

I disse dager gjøres det en rekke utspørringer av involverte i forbindelse med etterforskningen av forbryteren. Gates er blant de som har måttet møte opp i Washington. \"Hadde vært utro\" hevder Gates at Epstein ønsket et personlig forhold med ham, men at han aldri besøkte verken øya, gården eller hjemmet hans i Florida. \"Jeg fikk vite at Epstein hadde fått sensitiv informasjon om mitt personlige liv, inkludert det faktum at jeg hadde vært utro i ekteskapet mitt.

Disse affærene hadde ingenting med mine samhandlinger med Epstein å gjøre, men de var smertefulle for familien min\", sa Gates i retten ifølge CNN. \"Var Epsteins assistent\" fortalte videre at han visste om enkelte av Epsteins forbrytelser da de to ble introdusert for hverandre, men at han ikke forsto omfanget. Skal ha blitt presset\" Da han omsider brøt kontakten skal Epstein ha brukt utroskapen som pressmiddel for å komme seg tilbake til Gates. Sistnevnte ønsket ikke videre kontakt.

\"Sterke reaksjoner\" - \"Går foran alle\" Han omtaler det at han møtte Epstein som en \"alvorlig feilvurdering\". Ifølge CNN er Gates den femtende personen som spørres ut i forbindelse med Epstein-etterforskningen. \"Vil du se neste video? \" Trump raser: Forlater TV-intervju0:58 Fifa-dommeren ble stoppet på grensen og sendt rett hjem til Somalia.

Der fikk han seg en overraskelse han neppe vil glemme. Nå venter en enorm sjekk.





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