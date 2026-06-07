Midgard Infra starter kartlegging av Nordsjøen for ny kabeltrasé Verena

Midgard Infra har påbegynt et stort kartleggingsprosjekt i Nordsjøen med ubemannede fartøy for å fastslå den beste trasen for sitt 630 kilometer lange kabelsystem Verena mellom Danmark og Storbritannia. Undersøkelsene, som finner sted i sommeren 2026, skal redusere risiko og sikre en robust installasjon med høyest standard før drift start i 2028.

Midgard Infra , tidligere kjent som Altibox Carrier, har startet en omfattende kartlegging av havbunnen i Nordsjøen for å fastslå den optimale trasen for sitt nye kabelsystem, Verena.

Systemet skal knytte Danmark og Storbritannia og er en del av selskapets strategi for å imøtekomme den voksende internasjonale etterspørselen etter sikre, høykvalitetsforbindelser. Den planlagte kabelen, som blir 630 kilometer lang, forventes ferdigstilt og klar for drift i fjerde kvartal 2028. Den grundige undersøkelsen, som skal gjennomføres i sommeren 2026, er avgjørende for å sikre at trasen tar hensyn til komplekse miljøforhold og tekniskeUtfordringer i området.

Ifølge driftsdirektør Espen Vestli hos Midgard Infra er detaljert kunnskap om havbunnen helt nødvendig for å minimere risiko under installasjonen og sikre at systemet leveres med høyest mulig robusthet og pålitelighet. Nordsjøen representerer et særlig komplisert operasjonsmiljø, noe som gjør grundig kartlegging til en avgjørende forutsetning for suksess. Prosjektet har ansvarligheter fordelt på flere aktører: Leveransen av kabelsystemet ledes av JTD Associates, mens Pelagian Ltd fungerer som ingeniørrådgiver.

For datainnsamlingen er det ansvarlig selskapet Xocean, som vil bruke sine ubemannede overflatefartøy. Xoceans sjef James Ives understreker at denne teknologien gir en sikker, effektiv og miljømessig bærekraftig metode for å skaffe detaljerte data om havbunnen. De ubemannede fartøyene Tillater langvarig, grundig kartlegging uten de begrensningene som ville ha gjort mannede ekspedisjoner vanskelige og kostbare. Dette sikrer ikke bare et bedre datagrunnlag for trasévalget, men reduserer også miljøpåvirkningen fra selve undersøkelsesfasen.

Verena-kabelen er en viktig del av Midgard Infras ønske om å styrke infrastrukturen for digitale forbindelser over hele den runde Nord-Europas havmiljø, inkludert flere planlagte kabler mellom Norge og Storbritannia og mellom Norge og Danmark. Dette innovative prosjektet viser hvordan moderne teknologi, som ubemannede fartøy, spiller en avgjørende rolle for å muliggjøre store, komplekse infrastrukturinvesteringer på havet





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Midgard Infra Verena-Kabel Ubemannede Fartøy Nordsjøen Kartlegging Havbunn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ubemannede fartøy kartlegger havbunnen for ny kabel Verena mellom Danmark og StorbritanniaMidgard Infra bruker ubemannede overflatefartøy til å kartlegge havbunnen for å finne en optimal trasé for det nye kabelsystemet Verena, som skal koble Danmark og Storbritannia fra 2028. Prosjektet skal redusere risiko og sikre robuste forbindelser i et komplekst miljø. Xocean samler inn data, mens JTD Associates leder leveransen og Pelagian Ltd er ingeniørrådgiver.

Read more »

Høyre foreslår 100 millioner til start av Stad skipstunnel i revidert budsjettI sin alternative reviderte statsbudsjett legger Høyre inn en startbevilgning på 100 millioner kroner til Stad skipstunnel, et prosjekt som skal gi tryggere sjøtrafikk forbi Stadlandet ved å erstatte den værutsatte sjøveien med en tunnel i fjellet. Dette skjer etter nye beregninger viser en kostnad på minst 8,6 milliarder kroner, og med et bredt oppbak fra kystkommuner og sjøfartsorganisasjoner. Partiene er uenige, og Senterpartiet står nå som nøkkelen til å sikre finansiering i revidert budsjett.

Read more »

De finner ruta for ny kabel fra Danmark til StorbritanniaDet 630 kilometer lange kabelsystemet skal stå ferdig i 2028. Nå starter kartlegging til sjøs.

Read more »

Sommerglade nordlendinger får en fin start på ukenFra mandag til onsdag kan vi forvente godt sommervær i hele regionen. Dette melder Meteorologisk institutt.

Read more »