Midtøsten-krigen rammer Londons luksushoteller

Krigen i Midtøsten fører til færre turister fra Gulf-regionen og lavere priser på luksushoteller i London. Hotellene søker nå nye kundegrupper for å kompensere for tapte inntekter.

Krig en i Midtøsten har skapt betydelige utfordringer for luksussegmentet i London , spesielt hotellbransjen. En nedgang i antall velstående turister fra Gulf-regionen, som tradisjonelt har vært en viktig kundegruppe, har ført til lavere belegg og press på prisene.

Effekten av konflikten er merkbar på flere av Londons mest eksklusive hoteller, inkludert The Langham, Claridge’s og The Connaught. Stefan Soennichsen, administrerende direktør ved The Langham, rapporterer om en dramatisk nedgang i virksomheten siden krigen brøt ut for to måneder siden. Han beskriver situasjonen som vanskelig og understreker at hotellet opplever en betydelig reduksjon i inntekter.

Data fra Lighthouse Intelligence bekrefter denne trenden, og viser at prisen på femstjerners hotellrom i London har falt med 13 prosent i perioden mars til juli sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er en klar indikasjon på at krigen har en direkte negativ innvirkning på etterspørselen etter luksusovernatting i den britiske hovedstaden. Nedgangen i antall gjester fra Midtøsten begynner å påvirke forretningsmodellene til de mest eksklusive hotellene, ifølge luksusreiserådgiver Paul Charles.

Han frykter at selv de beste hotellene vil bli tvunget til å kutte prisene dersom krigen og den skjøre våpenhvilen fortsetter. Spesielt rom som koster over 1.000 pund natten er utsatt, da disse i stor grad har vært avhengige av kunder fra Gulf-regionen. Tidligere hadde Londons luksushoteller opplevd en positiv utvikling, med en prisøkning på 9 prosent i januar og februar 2025 sammenlignet med samme periode året før.

Nå må hotellene imidlertid tilpasse seg en ny realitet og aktivt søke etter alternative kundegrupper. The Biltmore Mayfair, som historisk sett har hatt rundt 80 prosent av sine inntekter fra gjester fra Gulf-regionen, har allerede begynt å rette seg mer mot Europa og USA. South Place Hotel i City har på sin side økt fokuset på hjemmemarkedet, etter å ha mistet rundt 50.000 pund i bookinger fra reisende som er berørt av forstyrrelser i De forente arabiske emirater.

The Langham opplevde for eksempel ingen bookinger fra Midtøsten rundt Eid-feiringen i slutten av mars, en periode som normalt er preget av høy aktivitet fra velstående Gulf-gjester. Konsekvensene av krigen strekker seg også utenfor hotellbransjen. Luksusgruppene LVMH, Kering og Hermès har alle rapportert om en dempet salgsvekst i Midtøsten.

Bernard Arnault, administrerende direktør i LVMH, uttrykte bekymring for at en rask slutt på krigen er avgjørende for en gjenopphenting i luksusmarkedet, og advarte om at konflikten kan utvikle seg til en global katastrofe. Selv om han understreker at selskapet er robust, oppfordrer han til nøkternhet så lenge krisen vedvarer. Situasjonen illustrerer hvor sårbar luksussegmentet kan være for geopolitiske hendelser og understreker viktigheten av diversifisering av kundegrupper.

Hotellene og luksusvareprodusentene må nå tilpasse seg en usikker fremtid og finne nye måter å tiltrekke seg kunder på. Den langvarige effekten av krigen på luksusmarkedet i London vil avhenge av utviklingen i konflikten og evnen til å finne alternative inntektskilder. Det er tydelig at den tradisjonelle avhengigheten av Gulf-regionen ikke lenger er bærekraftig, og at en strategisk endring er nødvendig for å sikre fremtidig vekst og stabilitet





