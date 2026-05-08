Mikael Dorsin står i korsvei etter suksessperioden i Rosenborg

Den svenske sportsdirektøren Mikael Dorsin, som ledet Rosenborg gjennom en økonomisk suksessperiode, står nå i et personlig og profesjonelt korsvei. Han har mottatt flere tilbud, men tar seg tid for å vurdere sine neste skritt. Samtidig står Rosenborg i en dyp krise etter at Dorsin forlot klubben.

Mikael Dorsin , den svenske sportsdirektør en som ledet Rosenborg gjennom en av de mest økonomisk suksessfulle periodene i klubbens historie, står nå i et personlig og profesjonelt korsvei.

Etter å ha forlot stillingen som sportsdirektør i Rosenborg ved årsskiftet, har han mottatt en rekke tilbud fra både norske og utenlandske klubber, men han fremstår som en mann som tar seg god tid for å vurdere sine neste skritt. Dorsin har takket nei til en stilling som sportssjef i en Championship-klubb og har samtidig vært i dialog med Swansea, en annen klubb i den nest øverste engelske divisjonen.

Han er også blitt koblet til den ledige stillingen som sportssjef i sin tidligere klubb Djurgården, men han fremstår ikke som en mann som har travelt med å ta en beslutning. Mens Dorsin nå vurderer fremtiden sin, står Rosenborg i en av de dypeste krisene i klubbens moderne historie. Etter at Dorsin forlot jobben ved årsskiftet, har trønderne slitt voldsomt både sportslig og administrativt.

Laget ligger helt nede i bunnen av Eliteserien, og supporterne har mistet troen på både spillere og ledelse. Flere profiler har forlatt skipet, og de økonomiske musklene som Dorsin var med å bygge opp, føles nå som en fjern drøm.

Mangelen på en tydelig sportslig leder har blitt mer enn tydelig, og Rosenborg jakter desperat etter en ny sportsdirektør som kan rydde opp i rotet – samtidig som tidligere suksessmakere som Dorsin selv takker nei eller ser seg om etter nye utfordringer i utlandet. Dorsin sin periode i Rosenborg var prydet av rekordstore salg og enorme overgangsinntekter. Fra 2020 til 2026 var han sportssjef, og fra 2023 var han den øverst ansvarlige lederen i klubben.

I denne perioden gjennomførte Rosenborg salg til store ligaer og klubber som Manchester City, Benfica og Lille, noe som resulterte i nær en halv milliard norske kroner i overgangsinntekter. Ifølge Transfermarkt toppet Rosenborg i perioden 2022/2023 til 2025/2026 listen over overgangsoverskudd i Norge med stor margin ned til nummer to.

Klubben hadde over 30 millioner euro – mer enn 210 millioner kroner – i pluss sammenlignet med den nest beste klubben Sarpsborg 08, som i samme periode hadde 18 millioner euro (135 millioner kroner) på bunnlinjen. Dette gjør Mikael Dorsin til den sportsdirektøren i Norge som har generert det høyeste overskuddet i perioden. Klubben klarte å generere omkring en kvart milliard norske kroner på spillere fra eget akademi.

Dorsin har nå flyttet til København for å komme nærmere sin sønn Leo Dorsin, som har signert kontrakt med FC Nordsjælland. Mens de to københavnske storklubbene FC København og Brøndby begge leter etter nye sportsdirektører, vil tiden vise hvor den erfarne svensken fremover skal gjøre seg gjeldende





