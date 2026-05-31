Mikromåne og blå måne på samme natt - sjelden himmelhendelse

Søndag 31. mai 2026 byr på en sjelden astronomisk dobbelthendelse: både en mikromåne og en blå måne . En mikromåne inntreffer når fullmåne n befinner seg i apogeum, det punktet i månens bane som er lengst unna jorden.

Da er avstanden hele 406.135 kilometer, noe som gjør at månen fremstår omtrent 14 prosent mindre og 30 prosent svakere enn en supermåne. Fenomenet er motsatsen til supermånen, som inntreffer når månen er nærmest jorden. Mikromånen er mindre iøynefallende, men likevel et fascinerende syn for skywatchere. Ifølge Anne Mette Sannes, astronomi- og romfartsformidler, vil månen denne kvelden se unormalt liten ut sammenlignet med en vanlig fullmåne.

Dette gir en fin anledning til å observere hvordan avstanden påvirker månens tilsynelatende størrelse. Selv om forskjellen er merkbar med det blotte øye, anbefales det å bruke kikkert eller teleskop for å få et bedre inntrykk av detaljene på måneoverflaten. I tillegg til mikromånen er det natt til mandag 1. juni også en såkalt blå måne.

Begrepet blå måne har ingenting med fargen å gjøre, men stammer fra det engelske uttrykket once in a blue moon, som betyr noe som skjer svært sjelden. Det finnes to definisjoner på en blå måne. Den ene er når en astronomisk årstid har fire fullmåner i stedet for tre; da kalles den tredje fullmånen for blå måne. Den andre definisjonen, som gjelder her, er når det er to fullmåner i samme kalendermåned.

Siden det allerede var en fullmåne 1. mai, blir fullmånen 31. mai den andre i måneden, og dermed en blå måne. Denne typen blå måne inntreffer omtrent hvert 2,5 år, så det er en hendelse man bør få med seg. Sannes påpeker at dette er et eksempel på hvorfor månen har en så stor plass i menneskets kultur og historie - den markerer tid og årstider. Kombinasjonen av en mikromåne og en blå måne er enda mer sjelden.

For at en fullmåne skal være både en mikromåne og en blå måne må den inntreffe samtidig som den er i apogeum og at det er den andre fullmånen i måneden eller den tredje i en årstid med fire. Dette skjer bare noen få ganger per århundre. I 2026 vil det totale antallet fullmåner bli 13 på grunn av denne ekstra fullmånen i mai. Dette gjør året spesielt for måneentusiaster.

For å få best mulig opplevelse anbefales det å finne et sted med lite lysforurensning og klar himmel. Mikromånen kan observeres hele natten, men best tid er rundt midnatt når den står høyest på himmelen. Selv om den er mindre, vil den fortsatt være et vakkert skue. Samtidig kan man reflektere over hvor heldig vi er som har en slik nær og dynamisk himmellegeme som månen - den påvirker tidevannet, stabiliserer jordens akse og inspirerer til undring.

Denne hendelsen er en påminnelse om at universet stadig byr på overraskelser, selv for dem som følger med jevnlig





