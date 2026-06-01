Milano oksen: Testiklene eller sensur?

Den berømte oksen i Milano har fått en oppussing, men noen mener noe vesentlig er blitt borte. Det lurer på om testiklene er fjernet, eller om det er en form for sensur.

Den berømte oksen i Milano skulle bare få en etterlengtet oppussing. Nå lurer folk på om noe ganske vesentlig er blitt borte. I handlearkaden Galleria Vittorio Emanuele II i Milano ligger en mosaikk fra 1800-tallet som turister sjelden går forbi uten å stoppe.

Motivet er en okse, kjent som «Rampant Bull», og den skal symbolisere Torino, Italias første hovedstad. I årevis har besøkende plassert høyre hæl på oksens testikler og snurret tre ganger rundt med klokken. Ifølge legenden skal det gi lykke, velstand og en ny tur tilbake til Milano. George og Amal Clooney skal også ha prøvd lykkeritualet før restaureringen, skriver The Guardian.

Måtte repareres Alle hælene har satt spor. Over tid ble det slitt et lite krater i de rosa flisene der oksens edlere deler en gang var mer synlige. Derfor måtte mosaikken repareres. Forrige uke gikk håndverkeren Gianluca Galli i gang med arbeidet.

Han hugget til nye steinbiter for hånd, melder BBC. Da bystyremedlem Marco Granelli i helgen la ut bilder av den nyrestaurerte oksen på Facebook, tok det fyr i kommentarfeltet.

«Noe mangler», skrev én. «Hva skjedde med testiklene? » spurte en annen. Flere mente oksen nå så kastrert ut.

Noen antydet også at kommunen hadde gjort det med vilje for å få slutt på turisttradisjonen. Restaureringen koster 30.000 euro, like i overkant av 320.000 kroner, ifølge The Guardian. Det gjorde ikke kritikken mildere. Bystyret ble beskyldt for både sensur og sløsing med offentlige penger.

Kommunen avviser kastrering Milano kommune avviser at oksens testikler er fjernet. De sier arbeidet ikke er ferdig, og at deler av mosaikken fortsatt er tildekket mens fargene i de nye flisene setter seg. Den rosa marmoren som er brukt, skal ifølge kommunen være det nærmeste de kom originalmaterialet, skriver BBC. Ved forrige restaurering i 2017 ble det brukt en mørkere marmor.

Galli sier til den italienske avisen Corriere della Sera at han fortsatt ikke er ferdig med jobben. Han sier også at han ikke har fått noen innvendinger mot arbeidet, som er gjort under kommunens «våkne blikk». Granelli har tidligere sagt til AFP at arkaden er et levende kulturminne som lett slites, nettopp fordi så mange besøker den. Det er ikke første gang italienske turistattraksjoner får hard medfart av lykkesøkende turister.

I Verona er bronsestatuen av Shakespeares Julie blitt restaurert to ganger etter at turister i årevis har tatt på den i håp om hell i kjærligheten





