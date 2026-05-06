Milliardregning for minimal miljøgevinst i norske fjorder

En ny rapport viser at EUs strenge rensekrav kan koste norske kommuner opptil 50 milliarder kroner uten at det gir nevneverdig miljøgevinst i dype fjorder.

En omfattende ny analyse utført på oppdrag fra KS kaster nå lys over en problematisk situasjon knyttet til EUs krav om strengere avløpsrensing i norske kommuner.

Forskerne har utviklet en modell for å måle risikoen for overgjødsling og oksygensvikt, og konklusjonene er urovekkende for mange lokale beslutningstakere. I en betydelig mengde av norske vassførekomster er miljøtilstanden allerede ansett som god, noe som betyr at ytterligere investeringer i rensing vil ha en effekt som grenser til null. Norge praktiserer i dag svært strenge krav til fjerning av fosfor, men EUs regelverk tar ikke høyde for det arbeidet som allerede er lagt ned i norske anlegg.

Problemet bunner i at modellene som ligger til grunn for direktivene er utviklet for grunne elver på det europeiske kontinentet, og disse fungerer svært dårlig når de overføres til dype norske fjorder med massiv vannutskifting. Kritikken mot det faglige grunnlaget for EUs krav er hard. Det viser seg at prislappen og beregningene EU støtter seg på, stammer fra en enkelt undersøkelse i Valencia med data som strekker seg helt tilbake til 2004.

Det fremstår som et tynt og utdatert fundament for å tvinge frem investeringer i milliardklassen i norske kommuner i dag. Det gir lite mening for norske skattebetalere at tjue år gamle tall fra en helt annen geografisk og klimatisk del av Europa skal styre lokalpolitikken i Norge. Mens vannet i Spania ofte renner ut i sårbare våtmarker, ender utslippene i Norge i Atlanterhavet, hvor store vannmengder naturlig sprer og fortynner stoffene.

I tillegg fører det kalde norske klimaet til at biologisk rensing blir både dyrere og mindre effektivt sammenlignet med varmere strøk. EU fokuserer på totale mengder utslipp i tonn, fremfor å vurdere om vannet faktisk brukes til bading, fiske eller friluftsliv, noe som gir et skeivt bilde av den faktiske nytten for menneskene og velferden deres. De økonomiske konsekvensene for innbyggerne er dramatiske. Det er anslått at reinsekravene totalt kan koste mellom 30 og 50 milliardar kroner.

Siden det ikke finnes statlige støtteordninger når nye anlegg til hundrevis av millioner skal bygges, faller hele regningen på abonnentene gjennom økte avløpsgebyrer. I Øygarden kommune kan dette bety at det årlige gebyret øker fra 7400 kroner til hele 14 000 kroner. Ordfører Tom Georg Indrevik uttrykker stor bekymring for disse kostnadene og leder nå en delegasjon som kjemper for mer handlingsrom i EØS-regelverket. Han understreker at mens noen deler av landet trengs mer rensing, er det unødvendig andre steder.

I Fredrikstad bygges nå FARA, et massivt renseanlegg på 13 000 kvadratmeter for å betjene 150 000 innbyggere, noe som illustrerer skalaen på investeringene. Rapporten konkluderer med at en standardisert løsning ikke passer overalt. Det er et skrikende behov for kunnskap tilpasset norske vannførekomster for at tiltakene skal være treffsikre og gi maksimal miljøeffekt per krone investert.

Senterpartiet har derfor krevd at regjeringen må greie ut kostnadene grundigere og utøve makt overfor EU for å stoppe det de kaller en unødvendig milliardregning for kystbefolkningen. Det er bred enighet om at bedre kloakkrensing er nødvendig for å bevare natur og fiskeressurser, men dette må skje gjennom grundige kostnads- og CO2-analyser tilpasset lokale forhold.

Ved å analysere spesifikke eksempler har forskerne dokumentert at nytten i kystnære områder med stor vannutskifting er svært begrenset, mens kontroll på næringssalt er langt mer kritisk i store innsjøer. Spørsmålet som nå stilles er hvorfor husholdningenes utgifter må prioriteres lavere enn statens ønske om en enkel implementering av EU-regler





